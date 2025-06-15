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Survivor Berkan Karabulut Sonunda Nişanlandı: Gelinle Kahveyi Hazırlayan Avatar Atakan, Dostuna Hiç Acımadı!

Survivor Berkan Karabulut Sonunda Nişanlandı: Gelinle Kahveyi Hazırlayan Avatar Atakan, Dostuna Hiç Acımadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2025 - 21:26

Önce 2020 sonra da 2022 yılında Survivor'da izlediğimiz, sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Berkan Karabulut ve biricik aşkı Lale Onuk geçtiğimiz saatlerde nişanlandı. 

Nişanı yakın dostu Avatar Atakan duyurdu. Oldukça duygusal bir 'veda' paylaşımında bulunan Atakan, Berkan'ın kahvesine de müdahale etti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Survivor'ın gelmiş geçmiş en sempatik yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut, dilinden düşürmediği biricik aşkı Lale Onuk'la sonunda nişanlandı.

Survivor'ın gelmiş geçmiş en sempatik yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut, dilinden düşürmediği biricik aşkı Lale Onuk'la sonunda nişanlandı.

İlk olarak 2020 yılında Survivor'da tanıdığımız Berkan Karabulut, sempatik halleri ve hareketleriyle kısa sürede ilgi çeken yarışmacılardan biri olmuş, kendine koca bir hayran kitlesi edinmişti. 

'Babako' sözüyle adeta bir fenomen haline gelen Berkan, 2022 yılında da tüm enerjisiyle Survivor All Star'da boy göstermiş, ününe ün katmıştı. Berkan'la beraber yarışma boyunca dilinden düşürmediği, her fırsatta aşkını ilan ettiği sevgilisi Lale Onuk'u da tanımıştık. 

Miss Turkey 2018 yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken güzeller güzeli Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un nişanlanması uzun bir süredir bekleniyordu, malum Berkan evlilik teklifini geçtiğimiz sene etmişti. 

Beklenen gün geldi. İkili, birkaç saat önce sonunda nişanlandı!

Nişan haberini elbette yakın dostu Avatar Atakan duyurdu.

Nişan haberini elbette yakın dostu Avatar Atakan duyurdu.

Survivor'ı takip edenler bilir, Avatar Atakan ve Berkan Karabulut en iyi anlaşan isimlerdendi. Anca beraber kanca beraber yarışmaya devam eden ikilinin dostluğu, yarışmadan sonra da tam gaz devam etti. Mazileri de yarışmaya dayanmıyordu zaten...

Sık sık beraber içerik çeken ikili, bu sefer nişandan paylaştıkları videolarla gündeme oturdu. Avatar Atakan hem duygulandı hem de yakın dostuna bir gram acımadan kahvesine deterjanı kendi elleriyle koydu!

Gelin Lale Onuk, tuz miktarını bile fazla bulurken Avatar Atakan daha fazlasını atmasında ısrarcı oldu. Yetmedi, gelinden umduğunu bulamayınca Berkan'ın kahvesine deterjan koydu!

Ardından mutlu çifti paylaştı 🧿 Gülücükler saçan Berkan'ına "Vay be" notunu düşüp İbrahim Tatlıses'in "Kal Benim İçin" şarkısını eklediği videoyla veda etti! 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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