Survivor Berkan Karabulut Sonunda Nişanlandı: Gelinle Kahveyi Hazırlayan Avatar Atakan, Dostuna Hiç Acımadı!

Survivor'ı takip edenler bilir, Avatar Atakan ve Berkan Karabulut en iyi anlaşan isimlerdendi. Anca beraber kanca beraber yarışmaya devam eden ikilinin dostluğu, yarışmadan sonra da tam gaz devam etti. Mazileri de yarışmaya dayanmıyordu zaten...

Sık sık beraber içerik çeken ikili, bu sefer nişandan paylaştıkları videolarla gündeme oturdu. Avatar Atakan hem duygulandı hem de yakın dostuna bir gram acımadan kahvesine deterjanı kendi elleriyle koydu!