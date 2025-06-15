Survivor Berkan Karabulut Sonunda Nişanlandı: Gelinle Kahveyi Hazırlayan Avatar Atakan, Dostuna Hiç Acımadı!
Önce 2020 sonra da 2022 yılında Survivor'da izlediğimiz, sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Berkan Karabulut ve biricik aşkı Lale Onuk geçtiğimiz saatlerde nişanlandı.
Nişanı yakın dostu Avatar Atakan duyurdu. Oldukça duygusal bir 'veda' paylaşımında bulunan Atakan, Berkan'ın kahvesine de müdahale etti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Survivor'ın gelmiş geçmiş en sempatik yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut, dilinden düşürmediği biricik aşkı Lale Onuk'la sonunda nişanlandı.
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Nişan haberini elbette yakın dostu Avatar Atakan duyurdu.
Gelin Lale Onuk, tuz miktarını bile fazla bulurken Avatar Atakan daha fazlasını atmasında ısrarcı oldu. Yetmedi, gelinden umduğunu bulamayınca Berkan'ın kahvesine deterjan koydu!
Ardından mutlu çifti paylaştı 🧿 Gülücükler saçan Berkan'ına "Vay be" notunu düşüp İbrahim Tatlıses'in "Kal Benim İçin" şarkısını eklediği videoyla veda etti! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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