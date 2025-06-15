Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!
Geçtiğimiz günlerde okulu mezuniyet törenine 6 bin TL ücret istediği için en özel gününe katılamadığını söyleyen genç kızın paylaşımı, sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu. Paylaşıma denk gelen ve görünce de kayıtsız kalamayan DJ Mahmut Orhan'dan genç kıza oldukça anlamlı bir teklif gitti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz günlerde genç bir kız, sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, paylaşımına denk gelen herkesi üzmüştü.
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Hayatı boyuncu unutmayacağı bir günden mahrum kalan genç kıza DJ Mahmut Orman'dan sürpriz bir cevap geldi!
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrası genç kıza ulaşabildiğini söyleyen Mahmut Orhan, oldukça mütevazı bir cevap aldığını açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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