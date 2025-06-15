Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!

Genç kızın paylaşımına denk gelen ve kayıtsız kalamayan Mahmut Orhan, genç kıza özel bir gün düzenlemek istediğini söyledi.

'Geçtiğimiz günlerde baloya sadece maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamayan bir kız kardeşimiz olduğunu öğrendik. İki gündür kendisine ulaşabilmek için her yere bakıyoruz ancak henüz bir iz bulamadık. Son çare olarak buraya yazmak istedim.

Eğer onu tanıyan bir yakını, arkadaşı ya da ailesinden biri bu mesajı görürse ve bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Eğer kendisi de isterse, okulunda ya da yaşadığı şehirde ona özel bir gün düzenlemek istiyorum. Ben de küçükken benzer bir duyguyu yaşamış biri olarak, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım' ifadelerini kullandı.