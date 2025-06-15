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Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!

Mahmut Orhan'dan Mezuniyet Ücreti Yüzünden En Mutlu Gününden Mahrum Kalan Genç Kıza Büyük Jest!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2025 - 19:07

Geçtiğimiz günlerde okulu mezuniyet törenine 6 bin TL ücret istediği için en özel gününe katılamadığını söyleyen genç kızın paylaşımı, sosyal medyada tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu. Paylaşıma denk gelen ve görünce de kayıtsız kalamayan DJ Mahmut Orhan'dan genç kıza oldukça anlamlı bir teklif gitti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz günlerde genç bir kız, sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, paylaşımına denk gelen herkesi üzmüştü.

Hayatı boyuncu unutmayacağı bir günden mahrum kalan genç kıza DJ Mahmut Orman'dan sürpriz bir cevap geldi!

Hayatı boyuncu unutmayacağı bir günden mahrum kalan genç kıza DJ Mahmut Orman'dan sürpriz bir cevap geldi!

Genç kızın paylaşımına denk gelen ve kayıtsız kalamayan Mahmut Orhan, genç kıza özel bir gün düzenlemek istediğini söyledi. 

'Geçtiğimiz günlerde baloya sadece maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamayan bir kız kardeşimiz olduğunu öğrendik. İki gündür kendisine ulaşabilmek için her yere bakıyoruz ancak henüz bir iz bulamadık. Son çare olarak buraya yazmak istedim.

Eğer onu tanıyan bir yakını, arkadaşı ya da ailesinden biri bu mesajı görürse ve bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz. Eğer kendisi de isterse, okulunda ya da yaşadığı şehirde ona özel bir gün düzenlemek istiyorum. Ben de küçükken benzer bir duyguyu yaşamış biri olarak, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrası genç kıza ulaşabildiğini söyleyen Mahmut Orhan, oldukça mütevazı bir cevap aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrası genç kıza ulaşabildiğini söyleyen Mahmut Orhan, oldukça mütevazı bir cevap aldığını açıkladı.

'Kız kardeşimize ulaştık, mutlu olduğunu, herhangi bir isteği olmadığını söyledi, bu da bizi çok sevindirdi.' dedi ve önümüzdeki sene dönül tarihini daha erkene çekip, benzer imkanlara sahip olmayan okullar için geleceklerini belirtti. 

Gurur duyduk! Yüreğine sağlık Mahmut Orhan.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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