Anoreksiya Teşhisi ile Hastanede Tedavi Gören Nihal Candan Yeni Yaşını Hastanede Kutladı

Bir dönem katıldığı televizyon programı ile hayatımıza giren Nihal Candan'ın lüks yaşamı 2023 yılında yaşadığı hapis şoku ile sekteye uğramıştı bildiğiniz üzere. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları ile hapis yatan Nihal Candan, anoreksiya teşhisi ile hapisten çıkmıştı. Kendisinin durumu geçtiğimiz günlerde kötüleşti ve hastanede tedavi altına alındı.

Nihal Candan yeni yaşını da hastane odasında kutladı. Arkadaşlarının ısrarına rağmen pastanın üzerindeki meyveleri bile yiyememesi dikkat çekti.