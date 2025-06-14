Anoreksiya Teşhisi ile Hastanede Tedavi Gören Nihal Candan Yeni Yaşını Hastanede Kutladı

Bir dönem katıldığı televizyon programı ile hayatımıza giren Nihal Candan'ın lüks yaşamı 2023 yılında yaşadığı hapis şoku ile sekteye uğramıştı bildiğiniz üzere. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları ile hapis yatan Nihal Candan, anoreksiya teşhisi ile hapisten çıkmıştı. Kendisinin durumu geçtiğimiz günlerde kötüleşti ve hastanede tedavi altına alındı.
Nihal Candan yeni yaşını da hastane odasında kutladı. Arkadaşlarının ısrarına rağmen pastanın üzerindeki meyveleri bile yiyememesi dikkat çekti.
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Anoreksiya ciddi bir sağlık sorunudur
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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