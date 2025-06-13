Melis Sezen'in Password Yarışmasında Topuklu Ayakkabıyla Kolbastı Oynadığı Anlara Yorum Yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi hem güldüren hem de ekrana kilitleyen “Password” yarışması ekrana döndü. 2. sezonun ilk konuğu magazinin sevilen ismi ünlü oyuncu Melis Sezen oldu. Sezen'in topuklu ayakkabıyla kolbastı oynadığı anlar X'te gündem oldu.