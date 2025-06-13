Melis Sezen'in Password Yarışmasında Topuklu Ayakkabıyla Kolbastı Oynadığı Anlara Yorum Yağdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi hem güldüren hem de ekrana kilitleyen “Password” yarışması ekrana döndü. 2. sezonun ilk konuğu magazinin sevilen ismi ünlü oyuncu Melis Sezen oldu. Sezen'in topuklu ayakkabıyla kolbastı oynadığı anlar X'te gündem oldu.
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Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.
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1 milyon TL’lik büyük ödül için yarışmaya katılan Sezen, sadece bilgisiyle değil, sahne performansıyla da adından söz ettirdi.
Melis Sezen'in Password yarışmasındaki kolbastı şovunu buradan izleyebilirsiniz:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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