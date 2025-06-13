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Melis Sezen'in Password Yarışmasında Topuklu Ayakkabıyla Kolbastı Oynadığı Anlara Yorum Yağdı

Melis Sezen'in Password Yarışmasında Topuklu Ayakkabıyla Kolbastı Oynadığı Anlara Yorum Yağdı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 15:55

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi hem güldüren hem de ekrana kilitleyen “Password” yarışması ekrana döndü. 2. sezonun ilk konuğu magazinin sevilen ismi ünlü oyuncu Melis Sezen oldu. Sezen'in topuklu ayakkabıyla kolbastı oynadığı anlar X'te gündem oldu.

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Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.

Son olarak Deha dizisinde İmre karakteriyle hatırladığımız Melis Sezen, dansı çok seviyor. Password yarışmasında da hünerlerini sergiledi.

1 milyon TL’lik büyük ödül için yarışmaya katılan Sezen, sadece bilgisiyle değil, sahne performansıyla da adından söz ettirdi.

1 milyon TL’lik büyük ödül için yarışmaya katılan Sezen, sadece bilgisiyle değil, sahne performansıyla da adından söz ettirdi.

Öyle ki topuklu ayakkabıyla yaptığı kolbastı dans şovu X'te gündem oldu. İzleyenler Sezen'in enerjisini çok beğendi. Sosyal medyadan o anlara yorum yağdı.

Melis Sezen'in Password yarışmasındaki kolbastı şovunu buradan izleyebilirsiniz:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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