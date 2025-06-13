Sosyal Medyada Linçlenen Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Hayranları Olduğunu Açıkladı!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne son sezonda dahil olan Işıl karakteri pek de sevilmemişti. Hele ki Pembe'yi öldürüp Apo ile evlendikten sonra sosyal medyada bildiğiniz linçlenmişti. Ancak dizideki bu kötü karaktere hayat veren oyuncu Ece İrtem hep kötü yorumlar olmadığını açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.
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Sezon finali öncesi her Cuma sosyal medyada kullanıcılar arasında en çok konuşulan Işıl nefretiydi.
Ancak Işıl'a hayat veren Ece İrtem için durum o kadar da vahim değil. Hatta hayranları bile var. İşte o açıklama:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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