Sosyal Medyada Linçlenen Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Hayranları Olduğunu Açıkladı!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne son sezonda dahil olan Işıl karakteri pek de sevilmemişti. Hele ki Pembe'yi öldürüp Apo ile evlendikten sonra sosyal medyada bildiğiniz linçlenmişti. Ancak dizideki bu kötü karaktere hayat veren oyuncu Ece İrtem hep kötü yorumlar olmadığını açıkladı.