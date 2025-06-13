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Sosyal Medyada Linçlenen Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Hayranları Olduğunu Açıkladı!

Sosyal Medyada Linçlenen Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Hayranları Olduğunu Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 10:14

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne son sezonda dahil olan Işıl karakteri pek de sevilmemişti. Hele ki Pembe'yi öldürüp Apo ile evlendikten sonra sosyal medyada bildiğiniz linçlenmişti. Ancak dizideki bu kötü karaktere hayat veren oyuncu Ece İrtem hep kötü yorumlar olmadığını açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.

Dizide çevirdiği entrikalarla izleyenlerin sinirlerini hoplatan Işıl, son olarak cinayet işlemiş bir de üstünü kapatmıştı. Abdullah Bey'in saflığına mı yoksa Işıl'ın hinliğine mi sinirlenelim, karar verememiştik.

Sezon finali öncesi her Cuma sosyal medyada kullanıcılar arasında en çok konuşulan Işıl nefretiydi.

Sezon finali öncesi her Cuma sosyal medyada kullanıcılar arasında en çok konuşulan Işıl nefretiydi.

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisinde sezon arasından önceki son birkaç bölüm resmen Işıl'a gıcık olmakla geçti. Kızılcık Şerbeti izleyicisi sosyal medyada Işıl'ı linçlemekten geri durmamıştı.

Ancak Işıl'a hayat veren Ece İrtem için durum o kadar da vahim değil. Hatta hayranları bile var. İşte o açıklama:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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