Atışmalarıyla Bir Dönemin Efsanesi Olan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin Yıllar Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi!

Birkaç nesili büyüten Beyaz Show, her bölümüyle gündemin göbeğine otururken Beyaz'ın sempatik ve karizmatik halleri yıllar içerisinde yeri doldurulamayacak bir isim olarak Türk televizyon tarihine geçmesine sebep oldu.

Programdan birçok kesit manşetlere başlık olurken, en dikkat çeken bölümler de Candan Erçetin ve Beyaz'ın atışma serilerinin yayınlandığı bölümler olmuştu.