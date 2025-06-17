Atışmalarıyla Bir Dönemin Efsanesi Olan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin Yıllar Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi!
Senelerdir yeniden başlayacağı söylenen, en son 2025 Eylül'de kavuşacağımızın açıklandığı Beyaz Show bir türlü başlamak bilmedi ama seneler sonra bir ilk yaşandı!
Beyaz Show'a atışmalarıyla damga varan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, yıllar sonra yeniden buluştu.
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Bir dönemin en efsaneleşmiş, en sevilen programı Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'uydu...
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Hatırlamayan yoktur diye umuyoruz çünkü gerçekten eşi benzeri olmayan bir seriydi onlarınki... Yine de kısa bir hatırlatma geçelim!
Sizler için atışma serisinin tamamını şöyle bırakalım 😂
Atışmalar şahaneydi, bir daha da benzer tatta hiçbir şey gelmedi. Fakat geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra bir ilk yaşandı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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