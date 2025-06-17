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Atışmalarıyla Bir Dönemin Efsanesi Olan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin Yıllar Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi!

Atışmalarıyla Bir Dönemin Efsanesi Olan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin Yıllar Sonra İlk Kez Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.06.2025 - 20:31

Senelerdir yeniden başlayacağı söylenen, en son 2025 Eylül'de kavuşacağımızın açıklandığı Beyaz Show bir türlü başlamak bilmedi ama seneler sonra bir ilk yaşandı!

Beyaz Show'a atışmalarıyla damga varan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, yıllar sonra yeniden buluştu.

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Bir dönemin en efsaneleşmiş, en sevilen programı Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'uydu...

Bir dönemin en efsaneleşmiş, en sevilen programı Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'uydu...

Birkaç nesili büyüten Beyaz Show, her bölümüyle gündemin göbeğine otururken Beyaz'ın sempatik ve karizmatik halleri yıllar içerisinde yeri doldurulamayacak bir isim olarak Türk televizyon tarihine geçmesine sebep oldu. 

Programdan birçok kesit manşetlere başlık olurken, en dikkat çeken bölümler de Candan Erçetin ve Beyaz'ın atışma serilerinin yayınlandığı bölümler olmuştu.

Hatırlamayan yoktur diye umuyoruz çünkü gerçekten eşi benzeri olmayan bir seriydi onlarınki... Yine de kısa bir hatırlatma geçelim!

Hatırlamayan yoktur diye umuyoruz çünkü gerçekten eşi benzeri olmayan bir seriydi onlarınki... Yine de kısa bir hatırlatma geçelim!

Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, 2015 yılında Erçetin'in Git şarkısına birbirleri hakkında hazırladıkları söz ve kliplerle bambaşka bir boyut getirmişti. 

İkilinin beraber çektiği klipten sonra diss'leri bitmemişti. Candan Erçetin, birkaç kez stüdyoyu basarak sürpriz yapmış, Git için yazdıkları her bir yeni satır kahkahaya boğmaya başarmıştı.

Sizler için atışma serisinin tamamını şöyle bırakalım 😂

Atışmalar şahaneydi, bir daha da benzer tatta hiçbir şey gelmedi. Fakat geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra bir ilk yaşandı!

Atışmalar şahaneydi, bir daha da benzer tatta hiçbir şey gelmedi. Fakat geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra bir ilk yaşandı!

Senelerdir yeniden başlayacağı iddia edilen Beyaz Show bir türlü başlayamadı ama Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk, seneler sonra ilk kez bir araya geldi!

Yemyeşil bir bahçede poz veren ikilinin keyfi pek yerindeydi. Belki de 'Git' versiyonlarından birini yüz yüze söylüyorlardı kim bilir?

Beyazıt Öztürk, kadim dostu Candan Erçetin'le pozunu, 'Eski defterleri açtık :) Candan bir sohbet :)' açıklamasıyla paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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