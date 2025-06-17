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Bu Taş Yetenek Sizsiniz Jürilerine mi? Burcu Özberk'ten "Eğlence Programlarına" İhtiyatlı Gönderme!

Bu Taş Yetenek Sizsiniz Jürilerine mi? Burcu Özberk'ten "Eğlence Programlarına" İhtiyatlı Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 00:28

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, gece saatlerinde X hesabından paylaştığı tweet'le gündeme oturdu. Eskiye duyduğu özlemi vurgulayan Burcu Özberk, mevcut eğlence programlarına da göndermede bulundu. 

Konuyu kendince kapattı ama akıllara ilk olarak son iki gündür gündemden düşmeyen Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ve jürileri geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yeniden başladı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yeniden başladı.

Eda Ece, Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz'in ilk bölümü 16 Haziran'da yayınlanmış, ekranlara da damgasını vurmuştu.

Jürisiyle sempati toplayan Yetenek Sizsiniz Türkiye, kimileri tarafından çok beğenilirken ve özlendiği dile getirilirken, kimileri de programı oldukça vasat buldu.

Bu yaz ekranlara gelen ve yayın hayatına başlayan iki eğlence/yarışma programı daha var, belki denk gelmişsinizdir. Biri her sene olduğu gibi bu sene de tam zamanında başlayan TV8'in MasterChef'i, diğeri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunucu koltuğunda oturduğu Password.

Şimdi bunları aklımızda tuttuysak gelelim gecenin bir yarısı ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten gelen ve kafa karıştıran o paylaşıma!

Şimdi bunları aklımızda tuttuysak gelelim gecenin bir yarısı ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten gelen ve kafa karıştıran o paylaşıma!

En son 2023 yılında Ruhun Duymaz dizisinde izlediğimiz Burcu Özberk, şimdilerde Prens dizisindeki Vivian rolü ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolünde yer alacağı, yakında yayınlanması beklenen Karanlık Oda dizisiyle öne çıkıyor.

Bu gecenin gündemine oturmasının sebebi ise göndermeli ve merak uyandıran tweet'i. Geçtiğimiz saatlerde X hesabından eskilere duyduğu özlemi dile getiren Burcu Özberk, 'Eskiden her şeyin tadı başkaydı ya :( özellikle eğlence programlarının...' serzenişinde bulundu. Ardından, 'Neyse magazine malzeme verecek şeyler yazmayayım şimdi 🙂' diyerek magazine malzemenin hasını verdi.

Son iki gündür en konuşulan ve en popüler yarışma/eğlence program olduğu için akıllara ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye geldi.

Son iki gündür en konuşulan ve en popüler yarışma/eğlence program olduğu için akıllara ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye geldi.

Burcu Özberk'in taşı Eda Ece'ye, Şevval Sam'a, Hande Yener'e, İlker Ayrık'a yoksa Alp Kırşan'a mıydı? Yoksa kapalı cümlelerinin arında Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan mı vardı bilemiyoruz... 

Yakında çıkar kokusu diyelim, bekleyip görelim bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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