Bu Taş Yetenek Sizsiniz Jürilerine mi? Burcu Özberk'ten "Eğlence Programlarına" İhtiyatlı Gönderme!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, gece saatlerinde X hesabından paylaştığı tweet'le gündeme oturdu. Eskiye duyduğu özlemi vurgulayan Burcu Özberk, mevcut eğlence programlarına da göndermede bulundu.
Konuyu kendince kapattı ama akıllara ilk olarak son iki gündür gündemden düşmeyen Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ve jürileri geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Yetenek Sizsiniz Türkiye, uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yeniden başladı.
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Şimdi bunları aklımızda tuttuysak gelelim gecenin bir yarısı ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten gelen ve kafa karıştıran o paylaşıma!
Son iki gündür en konuşulan ve en popüler yarışma/eğlence program olduğu için akıllara ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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