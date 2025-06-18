Gözleri Photoshop Gibi! Mandagöz İlk Kez Antalya’da Görüldü: İncelemeye Alındı
Gözlerinin büyüklüğü nedeniyle 'mandagöz' adı verilen balık ilk kez Antalya'da görüldü. Tropik sularda yaşayan balığın Antalya’da görülmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde incelemeye alındı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi” dedi.
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Bu gördüğünüz balığın gözleri Photoshop veya herhangi bir fotoğraf uygulamasıyla büyütülmedi. Onun adı mandagöz!
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Bir adı da 'Mangöz Mercen'
Mandagöz ile ilgili yapılan açıklamayı izlemek için👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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