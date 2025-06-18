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Gözleri Photoshop Gibi! Mandagöz İlk Kez Antalya’da Görüldü: İncelemeye Alındı

Gözleri Photoshop Gibi! Mandagöz İlk Kez Antalya’da Görüldü: İncelemeye Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 16:22

Gözlerinin büyüklüğü nedeniyle 'mandagöz' adı verilen balık ilk kez Antalya'da görüldü. Tropik sularda yaşayan balığın Antalya’da görülmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde incelemeye alındı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi” dedi.

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Bu gördüğünüz balığın gözleri Photoshop veya herhangi bir fotoğraf uygulamasıyla büyütülmedi. Onun adı mandagöz!

Bu gördüğünüz balığın gözleri Photoshop veya herhangi bir fotoğraf uygulamasıyla büyütülmedi. Onun adı mandagöz!

Tahmin ettiğiniz gibi adı o kocaman gözlerinden geliyor. Tropik sularda yaşayan ve bilimsel adı 'Priacanthus Sagittarius' olan mandagöz, ilk kez Antalya'da görüldü. Mandagöz Antalya Körfezi'nde Maden Koyu açıklarında uzatma ağı kullanan bir balıkçı tarafından 70 metre derinlikte avlandı. 94 gram ağırlığında ölçülen 'mandagöz', incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine getirildi.

Bir adı da 'Mangöz Mercen'

Bir adı da 'Mangöz Mercen'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, mandagözün Kızıldeniz kökenli bir tür olduğunu söyledi.

Gökoğlu, 'Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi'nde yakalanarak kayıt altına alındı' dedi.

Balığın, mercan balıklarına benzerliği nedeniyle 'mandagöz mercan' ismiyle de tanımlandığını söyleyen Gökoğlu, 'Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71'e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Bu türün batıya doğru yayılımı sürüyor. Antalya Körfezi'nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi' diye konuştu.

Mandagöz ile ilgili yapılan açıklamayı izlemek için👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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