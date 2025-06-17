Kediler Neden Tıpkı Köpekler Gibi Kolay Eğitilemiyor?
Kedilere bir şey öğretmeye çalıştıysanız, büyük ihtimalle şu tabloyu yaşamışsınızdır: Komutu verdiniz, kedi size baktı sonra da dönüp gitti. Ne oldu? Anladı ama takmadı. 'Gel buraya' diyorsunuz, duymamış gibi yapıyor. 'Hayır' diyorsunuz, gözünüzün içine baka baka aynısını yapıyor. Peki ama neden böyleler? Köpekler çat diye öğrenirken, kediler neden burnundan kıl aldırmıyor?
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Kediler neden köpekler kadar kolay eğitilemiyor?
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Kediler gerçekten anlamıyor mu, yoksa umursamıyor mu?
Kedi eğitimi biraz da sabır istiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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