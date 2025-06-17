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Kediler Neden Tıpkı Köpekler Gibi Kolay Eğitilemiyor?

Kediler Neden Tıpkı Köpekler Gibi Kolay Eğitilemiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 17:19

Kedilere bir şey öğretmeye çalıştıysanız, büyük ihtimalle şu tabloyu yaşamışsınızdır: Komutu verdiniz, kedi size baktı sonra da dönüp gitti. Ne oldu? Anladı ama takmadı. 'Gel buraya' diyorsunuz, duymamış gibi yapıyor. 'Hayır' diyorsunuz, gözünüzün içine baka baka aynısını yapıyor. Peki ama neden böyleler? Köpekler çat diye öğrenirken, kediler neden burnundan kıl aldırmıyor?

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Kediler neden köpekler kadar kolay eğitilemiyor?

Kediler neden köpekler kadar kolay eğitilemiyor?

En büyük sebep, kedilerin sosyal yapısının köpeklerden çok farklı olması. Köpekler, doğaları gereği bir lideri takip etmeye yatkın. İnsanları sürü lideri gibi görüp söylediklerine uymaya meyilliler. Kedilerdeyse böyle bir hiyerarşi yok. Onlar için evde herkes eşit.

Hatta bazen üstün bile hissediyor olabilirler. Bu da eğitimi “emir-uygulama” değil, “ikna-katılım” düzeyine getiriyor. Yani bir kediye bir şey öğretmek istiyorsanız, onu neden yapması gerektiğine ikna etmeniz gerekiyor. Üstelik bunu da onun kurallarına göre yapmalısınız. Zorlama, baskı ya da ceza yöntemi kedi eğitiminde geri teper.

Kediler gerçekten anlamıyor mu, yoksa umursamıyor mu?

Kediler gerçekten anlamıyor mu, yoksa umursamıyor mu?

Birçok kişi, kedilerin söyleneni anlamadığını sanıyor. Ama işin gerçeği şu: Kediler gayet iyi anlıyor, sadece her zaman karşılık vermek istemiyor. Bu da onları zor eğitilen değil, zor motive edilen canlılara dönüştürüyor.

Ayrıca mimiklerini okumak da zor. Köpeklerde heyecan, ilgi ya da stres yüzlerinden okunabilir. Kedilerde bu net değil. Ne zaman dikkat kesildiğini ya da tamamen koptuğunu anlamak güç. Bu da eğitimi deneme-yanılma sürecine dönüştürüyor.

Kedi eğitimi biraz da sabır istiyor

Kedi eğitimi biraz da sabır istiyor

Kedilerin dikkat süresi kısa. Bir şeyi birkaç dakika yapıyor, sonra ilgisini kaybedip başka bir şeye geçebiliyor. Bu yüzden kısa ama sık tekrarlarla çalışmak gerekiyor. Ödül mamaları işe yarayabiliyor ama her zaman değil. Bazı kediler öyle seçici ki, hangi ödülü seçeceğinizi bile doğru belirlemeniz lazım.

Ayrıca her kedinin karakteri farklı. Aynı evde büyüyen iki kedi bile bambaşka eğitim tepkileri gösterebilir. Bu yüzden tek tip yöntem yerine, kedinin enerjisine, mizacına ve sosyal yapısına göre bir yaklaşım gerekiyor. Kedi eğitiminin sabır istemesinin asıl nedeni de bu; her adımda biraz daha tanımak, biraz daha uyum sağlamak gerekiyor.

Kediler alışkanlıklarına bağlıdır. Bu da doğru zamanlama, doğru ödül ve bol tekrar ile işe yarayabilir. Ama eğitimin işe yaraması için kedinin o anda gerçekten istemesi gerekir.

Dolayısıyla bir şey öğretmek istiyorsanız önce onun ilgisini çekmeyi, sonra da güvenini kazanmayı hedeflemelisiniz. Kedi eğitiminin temeli bağ kurmak. Komut değil, iletişim esas olmalı. Gerisi zamanla geliyor zaten.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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