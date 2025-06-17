Kediler Neden Tıpkı Köpekler Gibi Kolay Eğitilemiyor?

Kedilerin dikkat süresi kısa. Bir şeyi birkaç dakika yapıyor, sonra ilgisini kaybedip başka bir şeye geçebiliyor. Bu yüzden kısa ama sık tekrarlarla çalışmak gerekiyor. Ödül mamaları işe yarayabiliyor ama her zaman değil. Bazı kediler öyle seçici ki, hangi ödülü seçeceğinizi bile doğru belirlemeniz lazım.

Ayrıca her kedinin karakteri farklı. Aynı evde büyüyen iki kedi bile bambaşka eğitim tepkileri gösterebilir. Bu yüzden tek tip yöntem yerine, kedinin enerjisine, mizacına ve sosyal yapısına göre bir yaklaşım gerekiyor. Kedi eğitiminin sabır istemesinin asıl nedeni de bu; her adımda biraz daha tanımak, biraz daha uyum sağlamak gerekiyor.

Kediler alışkanlıklarına bağlıdır. Bu da doğru zamanlama, doğru ödül ve bol tekrar ile işe yarayabilir. Ama eğitimin işe yaraması için kedinin o anda gerçekten istemesi gerekir.

Dolayısıyla bir şey öğretmek istiyorsanız önce onun ilgisini çekmeyi, sonra da güvenini kazanmayı hedeflemelisiniz. Kedi eğitiminin temeli bağ kurmak. Komut değil, iletişim esas olmalı. Gerisi zamanla geliyor zaten.