Kedinizin Aslında Sizi Sevdiğini Gösteren 7 Tuhaf Davranışı

Kedinizin kapınıza kuş, böcek veya oyuncak fare bırakması sizi korkutuyor olabilir ama bu hareket aslında evinizi güvenli bir depo gibi gördüğünü gösteriyor. Afrika yaban kedilerinden miras kalan bu davranış, avladığı şeyi yemese bile onu yanında taşıyıp sonra evde bir köşeye bırakmasına neden oluyor. Eğer bunu sizin evinizde yapıyorsa, orayı kendi bölgesi olarak benimsediği kesin!