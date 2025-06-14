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Kedinizin Aslında Sizi Sevdiğini Gösteren 7 Tuhaf Davranışı

Kedinizin Aslında Sizi Sevdiğini Gösteren 7 Tuhaf Davranışı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 14:09

Kediler zaman zaman oldukça kafa karıştırıcı canlılara dönüşebiliyor. Bazen ne istediklerini anlamak zorlaşabiliyor. Üstelik birlikte daha çok vakit geçirdikçe bu tuhaflıklar iyice göze batmaya başlıyor. Ancak uzmanlara göre bu garip davranışların çoğu, kedinizin size ne kadar güvendiğini gösteriyor. Evet, kulağa biraz tuhaf gelse de bazı hareketleri sizin onun dünyasındaki 'güvenli alan' olduğunuzu işaret ediyor olabilir!

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Size "hediye" getirmesi aslında evinizi güvenli bulduğunun göstergesi...

Size "hediye" getirmesi aslında evinizi güvenli bulduğunun göstergesi...

Kedinizin kapınıza kuş, böcek veya oyuncak fare bırakması sizi korkutuyor olabilir ama bu hareket aslında evinizi güvenli bir depo gibi gördüğünü gösteriyor. Afrika yaban kedilerinden miras kalan bu davranış, avladığı şeyi yemese bile onu yanında taşıyıp sonra evde bir köşeye bırakmasına neden oluyor. Eğer bunu sizin evinizde yapıyorsa, orayı kendi bölgesi olarak benimsediği kesin!

Sabah yüzünüzü tırmalayıp uyandırması içgüdüsel bir alışkanlık.

Sabah yüzünüzü tırmalayıp uyandırması içgüdüsel bir alışkanlık.

Her sabah aynı saatte kediniz tarafından tırmalanarak uyandırılıyorsanız bu sizi sevdiği için değil, karnının acıktığını anlatmak istediği içindir. Kedilerin biyolojik saatleri şaşırtıcı derecede dakik ve siz geç kaldığınızda bunu size kendince hatırlatır. Yani evet, biraz sinir bozucu ama yine de onun sizi bir 'besin kaynağı' olarak gördüğünü gösteriyor!

Tuvaletini kum kabı yerine evin köşelerine yapması bir mesaj olabilir.

Tuvaletini kum kabı yerine evin köşelerine yapması bir mesaj olabilir.

Kum kabı yerine koltuk arkasına çiş yapan kedinize sinirlenmeden önce dikkat. Bu hareket, onun stresli olduğunu ya da sağlık problemi yaşadığını gösteriyor olabilir. Üstelik bazen alanını işaretlemek için de bu yöntemi kullanıyor. Yani her ne kadar bize kötü kokulu gelse de aslında evini ve sizi sahiplendiğinin bir işareti olabilir.

Sizi tuvalete kadar takip etmesi sandığınız kadar anlamsız değil

Sizi tuvalete kadar takip etmesi sandığınız kadar anlamsız değil

Kedi sahiplerinin en sık yaşadığı durumlardan biri, kapalı kapılar ardında yalnız kalamamak. Kediniz sizi tuvalete kadar takip ediyorsa, bunun birkaç sebebi olabilir. Ya yalnız kalmak istemiyordur ya da merakına yenik düşmüştür. Ayrıca kapalı bir alan onun gözünde daha cazip hale gelir çünkü siz oradaysanız, mutlaka önemli bir şey oluyordur!

Bardağınızdan su içmeye çalışması aslında güven göstergesidir.

Bardağınızdan su içmeye çalışması aslında güven göstergesidir.

Kediniz mama kabındaki su yerine sizin bardağınıza dadanıyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle taze suyu severler ve sizin içtiğiniz su ona daha temiz ve güvenli gelir. Ayrıca su kabının duvara çok yakın olması onu huzursuz edebilir. Kendisini koruyabileceği bir konumda su içmek ister. Yani bardaktan içiyorsa, sizi örnek alıyordur!

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Yanınızda kendini temizlemesi sevgisinin bir göstergesidir

Yanınızda kendini temizlemesi sevgisinin bir göstergesidir

Kediler temizliklerine çok düşkündür ve bir ortamda kendilerini rahat hissediyorlarsa tüylerini yalayıp temizlenmeye başlarlar. Hatta kimi zaman özel bölgelerini de sergilemekten çekinmezler. Bu garip ama samimi davranışlar, onların size ne kadar güvendiğinin göstergesidir. Bir anlamda 'kendim gibiyim' demenin yoludur.

Kafasını size sürtmesi ve bacaklarınıza dolanması bağ kurma şeklidir.

Kafasını size sürtmesi ve bacaklarınıza dolanması bağ kurma şeklidir.

Yavaşça göz kırpması, kafasını size yaslaması, bacaklarınıza dolanması... Bunların hepsi kedinizin size olan bağlılığının tatlı göstergeleri. Özellikle kuyruğunu bir soru işareti gibi tutarak yanınıza geliyorsa, size sevgi beslediğini anlatır. Yani bir nevi “Sen benimimsin” mesajı veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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zyd

hayvanların sevgi duygusu hissettiğini hiç sanmıyorum. nefret besleyemedikleri gibi sevgi de duyamazlar, güven ve bağlılık diyelim biz ona.