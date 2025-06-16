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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 17:55

Doğanın ürkütücü yüzüne hazır olun! Şimdi sizi vahşi doğada bir gezintiye çıkaracağız. Serengeti'nin krallarıyla ava da çıkacaksınız bir örümceğin gözlerinin içine bakma şansını da bulacaksınız. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.

Kaynak

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1. Vahşi doğanın vücut bulmuş hali.

1. Vahşi doğanın vücut bulmuş hali.

'Avdan sonra...'

2. Ejderha değil kertenkele.

2. Ejderha değil kertenkele.

'Kertenkele kafatası bir ejderhaya aitmiş gibi görünüyor.'

3. "Dört Altın Çocuk"

3. "Dört Altın Çocuk"

'Lojoolu, Lope, Loji ve Loton, Tanzanya'nın Ndutu bölgesinde 'Lol-Gang' lakaplı bir erkek aslan koalisyonudur.'

4. Arı çiftleşmesini belki de ilk kez görüyorsunuz.

4. Arı çiftleşmesini belki de ilk kez görüyorsunuz.

'Sür ya da öl.'

5. Oyunun kazananı kim olacak?

5. Oyunun kazananı kim olacak?

'Karıncalar halat çekme oyunu oynuyor.'

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6. Yaz geldi, denize girerken biraz daha dikkatli olmakta faydar var...

6. Yaz geldi, denize girerken biraz daha dikkatli olmakta faydar var...

'Su timsahı bir köpekbalığını yemeye çalışıyor.'

7. Av anı canlı canlı kameraya yansıdı.

7. Av anı canlı canlı kameraya yansıdı.

'Bir tukan bir papağanı yakalar.'

8. Ne kadar sevimli görünüyor oysa ki...

8. Ne kadar sevimli görünüyor oysa ki...

'Yaban arıları tarafından parazitlenen domates kurdu.'

9. Akşam yemeği.

9. Akşam yemeği.

'Örümcek avını yiyor.'

10. Veterinere giden maymun.

10. Veterinere giden maymun.

'Yaralı maymun veteriner kliniğine girdi, doktora danıştı.'

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11. O zaman savaş!

11. O zaman savaş!

12. Özel hayata saygı!

12. Özel hayata saygı!

'Büyük mavi balıkçılın en özel anı fotoğraflandı.'

13. Serengeti mafyası

13. Serengeti mafyası

'Notch ve oğullarından oluşan ordusu, topraklarını geri almak için Mara Nehri'ni geçiyor.'

14. Vahşi doğa diye boşuna demedik...

14. Vahşi doğa diye boşuna demedik...

'Dışarıda örümceklerin örümceği yediği bir dünya var...'

15. 👇🏻

15. 👇🏻

'Sürüdeki sessiz bir suikastçı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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