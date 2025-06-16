Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın ürkütücü yüzüne hazır olun! Şimdi sizi vahşi doğada bir gezintiye çıkaracağız. Serengeti'nin krallarıyla ava da çıkacaksınız bir örümceğin gözlerinin içine bakma şansını da bulacaksınız. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.
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1. Vahşi doğanın vücut bulmuş hali.
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2. Ejderha değil kertenkele.
3. "Dört Altın Çocuk"
4. Arı çiftleşmesini belki de ilk kez görüyorsunuz.
5. Oyunun kazananı kim olacak?
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6. Yaz geldi, denize girerken biraz daha dikkatli olmakta faydar var...
7. Av anı canlı canlı kameraya yansıdı.
8. Ne kadar sevimli görünüyor oysa ki...
9. Akşam yemeği.
10. Veterinere giden maymun.
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11. O zaman savaş!
12. Özel hayata saygı!
13. Serengeti mafyası
14. Vahşi doğa diye boşuna demedik...
15. 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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