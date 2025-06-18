Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Üç Senedir Zirvedeydi, 'Müthiş Kent' Tahtından Etti!

Economist Intelligence Unit (EIU), dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesini eğitim, istikrar, çevre, sağlık hizmeti gibi faktörleri göz önüne alarak hazırladı.

Listenin üç senedir zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alıyordu. Ancak 2025 listesinde zirve değişti. Dünyanın en yaşanabilir kenti Danimarka’nın Kopenhag şehri oldu. Kopenhag, 'müthiş kent' olarak adlandırıldı. Kopenhag’ın birinci sırada yer almasının nedeni istikrar, eğitim ve altyapıda ‘mükemmel puanlar alması’ olarak açıklandı.

Kopenhag’ın ardından üç senenin zirvesi Viyana ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise İsviçre’nin Zürih kenti oturdu.

Avustralya’nın Melbourne kenti dördüncü sırada bulunurken İsviçre’nin Cenevre kenti beşinci sırada yer aldı.