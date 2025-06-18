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Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Üç Senedir Zirvedeydi, 'Müthiş Kent' Tahtından Etti!

Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Üç Senedir Zirvedeydi, 'Müthiş Kent' Tahtından Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 11:19

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu. ‘Economist Intelligence Unit (EIU)’ listesinde 173 şehir yer aldı. Üç yıldır listenin zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alırken 2025 listesinde zirve değişti. Peki, listede Türkiye var mı?

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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı. Zirve üç sene sonra değişti.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı. Zirve üç sene sonra değişti.

Economist Intelligence Unit (EIU), dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesini eğitim, istikrar, çevre, sağlık hizmeti gibi faktörleri göz önüne alarak hazırladı. 

Listenin üç senedir zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alıyordu. Ancak 2025 listesinde zirve değişti. Dünyanın en yaşanabilir kenti Danimarka’nın Kopenhag şehri oldu. Kopenhag, 'müthiş kent' olarak adlandırıldı. Kopenhag’ın birinci sırada yer almasının nedeni istikrar, eğitim ve altyapıda ‘mükemmel puanlar alması’ olarak açıklandı. 

Kopenhag’ın ardından üç senenin zirvesi Viyana ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise İsviçre’nin Zürih kenti oturdu. 

Avustralya’nın Melbourne kenti dördüncü sırada bulunurken İsviçre’nin Cenevre kenti beşinci sırada yer aldı.

Dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri ve aldığı puanlar şöyle sıralandı 👇🏻

Dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri ve aldığı puanlar şöyle sıralandı 👇🏻

1- Kopenhag, Danimarka

2- Viyana, Avusturya

3. Zürih, İsviçre

4- Melbourne, Avustralya

5- Cenevre, İsviçre

6- Sidney, Avustralya

7- Osaka, Japonya

8- Auckland, Yeni Zelanda

9- Adelaide, Avustralya

10- Vancouver, Kanada

Listede Türkiye var mı?

Listede Türkiye var mı?

Listede Türkiye yer almadı. Viyana, istikrar kategorisindeki puanlarının düşüşü nedeniyle zirveyi kaybetti. Toronto da bu yıl sıralamada gerileyerek 12'nci sıradan 16'ncı sıraya geriledi. ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Honolulu, listede 23'üncü sırada yer alarak en yüksek reytinge sahip şehir oldu.

Listede Londra 45'inci sıradan 54'üncü sıraya, Manchester 43'üncü sıradan 52'nci sıraya, Edinburgh ise 59'uncu sıradan 64'üncü sıraya geriledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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