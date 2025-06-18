Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: Üç Senedir Zirvedeydi, 'Müthiş Kent' Tahtından Etti!
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı. Zirve üç sene sonra değişti.
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Dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehri ve aldığı puanlar şöyle sıralandı 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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