İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkçe Olarak Yaptığı "Sultan Erdoğan" Paylaşımına Dışişleri'nden Tepki
İran’a saldırı düzenleyerek bir kez daha Orta Doğu’da tansiyonu en üst seviyeye çeken İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyada Türkçe olarak yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Saar'ın paylaşımına tepki göstererek, “Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır' açıklamasında bulundu.
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Gazze’de yaklaşık 2 yıldır adeta katliam yapan ve milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, 13 Haziran’da İran’a saldırmaya başladı.
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın paylaşımı 👇
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Saar açıklaması geldi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Saar’a tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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yalan mı ?
oktay saral dedi geçen gün sultanım diye
Doğru söylemiş