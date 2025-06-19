İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkçe Olarak Yaptığı "Sultan Erdoğan" Paylaşımına Dışişleri'nden Tepki

“Kendini bir sultan gibi gören Erdoğan, bir başka coşkulu ve saldırgan konuşmasında, İsrail ve İsrail Başbakanı aleyhindeki kışkırtıcı söylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını bastırmakta, aynı şekilde ülkesindeki muhalefeti sindirmekte rekor kırmış bir lider olarak, başkalarına ahlâk dersi vermeye cüret ediyor.

Emperyal heveslerini gizlemeyen; Kuzey Suriye’yi işgal etmiş ve Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuka aykırı biçimde elinde tutan birinin, hukuk ve ahlak adına konuşması ise tam anlamıyla ironiktir.

Bir nebze öz farkındalık, hiç de fena olmazdı.”