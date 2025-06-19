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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkçe Olarak Yaptığı "Sultan Erdoğan" Paylaşımına Dışişleri'nden Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkçe Olarak Yaptığı "Sultan Erdoğan" Paylaşımına Dışişleri'nden Tepki

Dışişleri Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:04

İran’a saldırı düzenleyerek bir kez daha Orta Doğu’da tansiyonu en üst seviyeye çeken İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyada Türkçe olarak yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Saar'ın paylaşımına tepki göstererek, “Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır' açıklamasında bulundu.

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Gazze’de yaklaşık 2 yıldır adeta katliam yapan ve milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, 13 Haziran’da İran’a saldırmaya başladı.

Gazze’de yaklaşık 2 yıldır adeta katliam yapan ve milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, 13 Haziran’da İran’a saldırmaya başladı.

Orta Doğu’nu bir kez daha kan gölüne çevirmeye çalışan İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise eski adıyla Twitter olan X’te yaptığı Türkçe paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın paylaşımı 👇

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kendini bir sultan gibi gören Erdoğan, bir başka coşkulu ve saldırgan konuşmasında, İsrail ve İsrail Başbakanı aleyhindeki kışkırtıcı söylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını bastırmakta, aynı şekilde ülkesindeki muhalefeti sindirmekte rekor kırmış bir lider olarak, başkalarına ahlâk dersi vermeye cüret ediyor.

Emperyal heveslerini gizlemeyen; Kuzey Suriye’yi işgal etmiş ve Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuka aykırı biçimde elinde tutan birinin, hukuk ve ahlak adına konuşması ise tam anlamıyla ironiktir.

Bir nebze öz farkındalık, hiç de fena olmazdı.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Saar açıklaması geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Saar açıklaması geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında 'İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır' denildi.

'İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir. İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir' denilen açıklamada, 

'Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir. İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir' ifadelerine yer verildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Saar’a tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Saar’a tepki gösterdi.
twitter.com

'İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir.

Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir.

Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ketenhelva

yalan mı ?

ahmetpamukupaagl

oktay saral dedi geçen gün sultanım diye

Barbaros Y

Doğru söylemiş