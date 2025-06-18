TBMM Divanında "Ermeni Soykırımı" Tartışması: İYİ Partili Yasin Öztürk Hakkında Kınama Cezası İsteniyor

TBMM'de 'Ermeni soykırımı' tartışması yaşandı ve ortalık karıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Divan Katibi ve İYİ Parti üyesi Yasin Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün masasına vurdu, ortalık bir anda gerildi. Bu durum üzerine meclis oturumuna 10 dakikalık bir ara verildi. Yasin Öztürk'ün bu eylemi nedeniyle, İYİ Parti üyesi hakkında kınama cezası talep edildi.
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Tartışma DEM Parti milletvekili George Aslan'ın mecliste "Ermeni soykırımı" demesi üzerine çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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