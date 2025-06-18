TBMM Divanında "Ermeni Soykırımı" Tartışması: İYİ Partili Yasin Öztürk Hakkında Kınama Cezası İsteniyor

DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın 'Ermeni soykırımı' sözlerine İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat 'Bu kişiyi lanetliyorum' yanıtını verdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise 'lanetlemek' kelimesinin ağır bir kelime olduğunu söyleyerek kendisini uyardı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl'ün masasına vurarak, 'Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı diyor, tarafsız ol' diyerek ayağa kalktı. Tartışmanın tırmanması üzerine oturuma ara verildi.