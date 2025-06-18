Atom Mühendisi Tolga Yarman 3. Dünya Savaşı Hakkında Konuştu: "İnsanlığın Yeryüzünden Silinmesi Demek"

İran ve İsrail arasında yaşanan tansiyon artışı, küresel çapta üçüncü bir dünya savaşı endişesini gündeme getirdi. Bu iki arasındaki bu çatışmanın boyutları, hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkatle izleniyor. Bu iki ülke arasındaki gerginlik, dünya barışını tehdit eden bir durum haline geldi. Bu nedenle, bu konunun çözümüne yönelik adımların atılması ve barışın sağlanması büyük önem taşıyor.

Bu noktada Atom Mühendisi Tolga Yarman dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamasında endişe verici ihtimallerden bahseden Yarman, 'Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Kendinizle birlikte dünyayı batırıyorsunuz. ' dedi.