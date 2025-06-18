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Atom Mühendisi Tolga Yarman 3. Dünya Savaşı Hakkında Konuştu: "İnsanlığın Yeryüzünden Silinmesi Demek"

Atom Mühendisi Tolga Yarman 3. Dünya Savaşı Hakkında Konuştu: "İnsanlığın Yeryüzünden Silinmesi Demek"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 20:08

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İran ve İsrail arasında yaşanan tansiyon artışı, küresel çapta üçüncü bir dünya savaşı endişesini gündeme getirdi. Bu iki arasındaki bu çatışmanın boyutları, hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkatle izleniyor. Bu iki ülke arasındaki gerginlik, dünya barışını tehdit eden bir durum haline geldi. Bu nedenle, bu konunun çözümüne yönelik adımların atılması ve barışın sağlanması büyük önem taşıyor. 

Bu noktada Atom Mühendisi Tolga Yarman dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamasında endişe verici ihtimallerden bahseden Yarman, 'Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Kendinizle birlikte dünyayı batırıyorsunuz. ' dedi.

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"Üçüncü Dünya Savaşı demek insanlığın en az 1000 yıl yeryüzünden silinmesi demek." durumu sert bir dille anlattı.

"Üçüncü Dünya Savaşı demek insanlığın en az 1000 yıl yeryüzünden silinmesi demek." durumu sert bir dille anlattı.

“Bu vatan bu bölge bu dünya hepimizin. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. Ötekilere ‘dur’ dememiz gerekiyor. Diyemezsek yarın neler olacağını düşünmek istemiyorum. Tüm dünya başkentlerine seslenmek istiyorum durdurun bu metaneti, gidecek başka yerimiz yok. Ne kadar haydut, şapşal, avanak enayilersiniz siz. Siz dünyayı yönetmiyorsunuz dünyayı batırıyorsunuz. Birilerinin size bunun söylemesi gerekiyor. Bilim insanlarının size bunu söylemesi gerek.

Kendinize gelin beyler! Ayıkın artık. Savaşın eşliğinde dünya.__İran, Çin hemen teslim olmayacaklar. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal ya ölüm’ demişti. İnsan onuru için yaşar. Onurumuzu kaybediyorsak yaşamanın da anlamı kalıyor. Herkesi uyarıyorum, lütfen düşünün! Yapmayın, durun. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Kendinizle birlikte dünyayı batırıyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Dünyanın yardımcısı olsun.”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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