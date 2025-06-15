Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran'dan karşılık hızlı gelmişti. Kırmızı intikam bayrağını çeken İran, saldırılarına hemen başladı. Çatışma geçtiğimiz gece daha da şiddetlendi. İran'ın İsrail’e hipersonik füze ile saldırdığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan çatışmada kullanılan füzeler bizim ülkemizde dahil pek çok ülkeden görüntülenebildi. Lübnan'da bir mekanda eğlenen insanlar, savaşı müzik eşliğinde izledi.