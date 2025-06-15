onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 10:14

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran'dan karşılık hızlı gelmişti. Kırmızı intikam bayrağını çeken İran, saldırılarına hemen başladı. Çatışma geçtiğimiz gece daha da şiddetlendi. İran'ın İsrail’e hipersonik füze ile saldırdığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Yaşanan çatışmada kullanılan füzeler bizim ülkemizde dahil pek çok ülkeden görüntülenebildi. Lübnan'da bir mekanda eğlenen insanlar, savaşı müzik eşliğinde izledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Daha önce savaş sebebiyle çok acı çekmiş olan bir ülkenin bu kayıtsızlığı sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce savaş sebebiyle çok acı çekmiş olan bir ülkenin bu kayıtsızlığı sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan çatışma Hatay ve Mersin semalarından da görüntülendi. Mersin'de o anlara şahit olan gençler, yıldız kayıyor zannetti.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın