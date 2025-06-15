Lübnan'da Bir Mekanda Eğlenen İnsanlar İran ve İsrail Arasında Atılan Füzeleri Müzik Eşliğinde İzledi

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran'dan karşılık hızlı gelmişti. Kırmızı intikam bayrağını çeken İran, saldırılarına hemen başladı. Çatışma geçtiğimiz gece daha da şiddetlendi. İran'ın İsrail’e hipersonik füze ile saldırdığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşanan çatışmada kullanılan füzeler bizim ülkemizde dahil pek çok ülkeden görüntülenebildi. Lübnan'da bir mekanda eğlenen insanlar, savaşı müzik eşliğinde izledi.
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Daha önce savaş sebebiyle çok acı çekmiş olan bir ülkenin bu kayıtsızlığı sosyal medyada gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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