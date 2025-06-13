Sevinç Gösterileri ile Karşıladılar: Gazze Halkı İsrail'e Düzenlenen Saldırının Ardından Sokağa Döküldü

İsrail'in geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği saldırılardan sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney bir konuşma yaptı. İsrail’e karşılık vereceklerini belirten Hamaney “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir.” dedi. Hamaney'in bu sözlerinin üzerinden çok geçmeden, İran füze saldırılarına başladı.
İran'ın bu saldırısı, yıllardır İsrail ile mücadele içinde olan Filistin'de de yankı buldu.
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Saldırıların ardından Filistin halkı sokağa döküldü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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