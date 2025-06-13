onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sevinç Gösterileri ile Karşıladılar: Gazze Halkı İsrail'e Düzenlenen Saldırının Ardından Sokağa Döküldü

Sevinç Gösterileri ile Karşıladılar: Gazze Halkı İsrail'e Düzenlenen Saldırının Ardından Sokağa Döküldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 23:34

İçerik Devam Ediyor

İsrail'in geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği saldırılardan sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney  bir konuşma yaptı. İsrail’e karşılık vereceklerini belirten Hamaney “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir.” dedi. Hamaney'in bu sözlerinin üzerinden çok geçmeden, İran füze saldırılarına başladı. 

İran'ın bu saldırısı, yıllardır İsrail ile mücadele içinde olan Filistin'de de yankı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Saldırıların ardından Filistin halkı sokağa döküldü.

Saldırıların ardından Filistin halkı sokağa döküldü.

Saldırı anlarını görüntüleyen halk İran'ın bu hamlesini sevinç gösterileri ile karşıladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın