İsrail Saldırılarının Ardından İranlılar Ülkemize Gelmeye Başladı: "Türk Kardeşlerimizden Destek Bekliyoruz"

İsrail, gece yarısında İran'a karşı bir dizi saldırı düzenledi. Bu beklenmedik hamle, bölgedeki hassas dengeleri daha da gerginleştirdi. İsrail'in bu saldırılarına karşılık olarak İran, intikam alacağının simgesi olan kırmızı bayrağı göndere çekti. İki ülke arasında yaşanan bu son gelişmeler, bölgedeki diğer ülkeleri ve halkları bir çatışma senaryosuna karşı tedbirli olmaya zorladı.
Saldırıların ardından İranlılar, Van'a giriş yapmaya başladı. Kendilerine durum ile ilgili sorular sormak üzere mikrofon uzatıldı.
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Mikrofona konuşan bir genç İran'da herhangi bir korku olmadığını, gelen birkaç saldırının daha fazlasının İsrail'e geri döneceğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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