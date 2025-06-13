İsrail Saldırılarının Ardından İranlılar Ülkemize Gelmeye Başladı: "Türk Kardeşlerimizden Destek Bekliyoruz"

İsrail, gece yarısında İran'a karşı bir dizi saldırı düzenledi. Bu beklenmedik hamle, bölgedeki hassas dengeleri daha da gerginleştirdi. İsrail'in bu saldırılarına karşılık olarak İran, intikam alacağının simgesi olan kırmızı bayrağı göndere çekti. İki ülke arasında yaşanan bu son gelişmeler, bölgedeki diğer ülkeleri ve halkları bir çatışma senaryosuna karşı tedbirli olmaya zorladı.

Saldırıların ardından İranlılar, Van'a giriş yapmaya başladı. Kendilerine durum ile ilgili sorular sormak üzere mikrofon uzatıldı.