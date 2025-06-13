İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırı Bir Yayıncının Canlı Yayınına Yansıdı

Gece yarısı İsrail, İran'a karşı peş peşe saldırılarda bulundu. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin de aralarında bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı öğrenildi. İsrail'in bu ani saldırısı, bölgedeki gerginliği artırdı.
Saldırı sırasında yayında olan “nillpink” o anları anbean kaydetti. Genç kadının paniği canlı yayına yansıdı.
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İsrail'in saldırılarının ardından İran kırmızı intikam bayrağını astı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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