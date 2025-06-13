İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırı Bir Yayıncının Canlı Yayınına Yansıdı

Bu kırmızı bayrak, Şii inancının bir parçası olarak 'kan davası' ve 'intikam' kavramlarını temsil eder. Bu sembol, bir bireyin kanının yerde kalmaması gerektiğini ve adaletin elde edileceğini vurgular. Modern zamanlarda ise, bu bayrak, saldırı veya büyük kayıpların ardından göndere çekildiğinde, muhtemel bir karşı hareketin sinyalini verir.