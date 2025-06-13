onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırı Bir Yayıncının Canlı Yayınına Yansıdı

İsrail'in İran'a Düzenlediği Saldırı Bir Yayıncının Canlı Yayınına Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 16:27 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 16:29

İçerik Devam Ediyor

Gece yarısı İsrail, İran'a karşı peş peşe saldırılarda bulundu. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin de aralarında bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği ya da  yaralandığı öğrenildi. İsrail'in bu ani saldırısı, bölgedeki gerginliği artırdı. 

Saldırı sırasında yayında olan “nillpink” o anları anbean kaydetti. Genç kadının paniği canlı yayına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İsrail'in saldırılarının ardından İran kırmızı intikam bayrağını astı.

İsrail'in saldırılarının ardından İran kırmızı intikam bayrağını astı.

Bu kırmızı bayrak, Şii inancının bir parçası olarak 'kan davası' ve 'intikam' kavramlarını temsil eder. Bu sembol, bir bireyin kanının yerde kalmaması gerektiğini ve adaletin elde edileceğini vurgular. Modern zamanlarda ise, bu bayrak, saldırı veya büyük kayıpların ardından göndere çekildiğinde, muhtemel bir karşı hareketin sinyalini verir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın