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İran'ın Saldırısının Ardından Sığınaklara İnen İsrailliler Şarkı Söyledikleri ve Dua Ettikleri Anları Paylaştı

İran'ın Saldırısının Ardından Sığınaklara İnen İsrailliler Şarkı Söyledikleri ve Dua Ettikleri Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 23:06

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İsrail, geçtiğimiz gece yarısı İran'a saldırı düzenledi. İran, İsrail'in bu saldırılarına karşılık olarak intikam bayrağını göndere çekti. İntikam alacaklarının sinyalini veren İran, saldırılarına başladı. İsrail'den saldırı anlarına ait görüntüler gelmeye başladı. 

İsrail halkının telefonlarına 'Sığınaklara gidin' mesajları iletildi. Sığınaklara inen İsrailliler'den görüntüler gelmeye başladı. Sığınaklara inen İsraillilerin şarkılar söyledikleri, dualar ettikleri görüldü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İsrail'in saldırılarının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ulusa sesleniş konuşması yapmış, İsrail’e karşılık vereceklerini belirterek “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir” demişti.

İsrail'in saldırılarının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ulusa sesleniş konuşması yapmış, İsrail’e karşılık vereceklerini belirterek “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir” demişti.

Hamaney'in 'İsrail'i perişan edeceğiz' açıklamasının hemen ardından, İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirildi.  Başkent Tel Aviv ve önemli liman kenti Hayfa'dan patlama görüntüleri geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından uyarı paylaşımları yapılmaya başlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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