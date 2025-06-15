Yıldız Kayması Sandılar: İran'ın İsrail'e Attığı Füzeler Hatay ve Mersin Semalarında Görüntülendi

İsrail ve İran arasındaki çatışma, geçtiğimiz gece de devam etti. İsrail'in düzenlemiş olduğu saldırıya, İran dün gece 'Fettah' isimli hipersonik füzesi ile karşılık verdi. İran'dan İsrail'e çok sayıda balistik füze gönderildi. İsrail'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın İsrail'e attığı füzeler Hatay ve Mersin'den de görüntülenebildi.
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Bir vatandaşın Samandağ'da kaydettiği görüntüler;
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Mersin'de ise gençler füzeleri ilk önce yıldız zannetti;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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