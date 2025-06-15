İran, İsrail’i Hipersonik Füze ile Vurdu: 14 Kişi Öldü, Yüzlerce Yaralı Var
İsrail ile İran arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran, İsrail’in düzenlediği saldırıya dün akşam “Fettah” adını verdikleri hipersonik füze ile yanıt verdi.
Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde bir binaya isabet eden hipersonik füze nedeniyle 3 kişi öldü, 5’i ağır olmak üzere 65 kişi yaralandı.
Ayrıca Rehovot kentine düşen füze nedeniyle de 100’den fazla kişinin yaralandığı iddia edildi. İsrail'den yapılan son açıklamada dün geceki saldırlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a karşı başlattığı hava harekatına İran’dan 2. kez yanıt geldi.
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İsrail’in hipersonik füze ile vurulduğu an 👇
14 katlı bir bina vuruldu.
Bu sabah saatlerinde İsrail'de çekilmiş bir görüntü 👇
Hipersonik füze nedir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Israili bitirmek istiyorsan amerikan üslerine odaklanmalısın. Israıl sadece maşa.
O konuda icimizde Israilden yana olan Amerikalilar var...Üsleri kapatmak gibi bi dertleri yok... Ülkesinde CHP ye Yahudist eziyetler yapanlar Ülke disinda Dü... Devamını Gör
o zaman şöyle yapayım bi kahve yapayım kendimi bi de fettah candan boş bardak açayım spotiden tamamız
Benim anlamadığım yüzlerce füze atılıyor, onlarca bina yerle bir oluyor ama 3 kişi öldü deniliyor. Nasıl oluyor bu?
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