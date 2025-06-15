İran, İsrail’i Hipersonik Füze ile Vurdu: 14 Kişi Öldü, Yüzlerce Yaralı Var

Hipersonik füze ses hızından yaklaşık 5 kat daha fazla hıza ulaşabiliyor. İran’ın 2023’te dünyaya duyurduğu ve “Fettah” adını verdiği hipersonik füze İsrail’in Demir Kubbesi karşısında sağladığı üstünlükle dikkat çekiyor.

Füzenin menzilinin 1400 kilometre olduğu ve atmosferin üst katlarında dahi manevra yeteneğine sahip olduğu biliniyor.

Çok yüksek hıza ulaşan hipersonik füzeler hem isabet oranı ile hem de çarpma anında verdiği maksimum zayiat ile yeni nesil önemli savaş silahlarından biri olarak biliniyor.