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İran, İsrail’i Hipersonik Füze ile Vurdu: 14 Kişi Öldü, Yüzlerce Yaralı Var

İran, İsrail’i Hipersonik Füze ile Vurdu: 14 Kişi Öldü, Yüzlerce Yaralı Var

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 09:28

İsrail ile İran arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran, İsrail’in düzenlediği saldırıya dün akşam “Fettah” adını verdikleri hipersonik füze ile yanıt verdi.

Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde bir binaya isabet eden hipersonik füze nedeniyle 3 kişi öldü, 5’i ağır olmak üzere 65 kişi yaralandı. 

Ayrıca Rehovot kentine düşen füze nedeniyle de 100’den fazla kişinin yaralandığı iddia edildi. İsrail'den yapılan son açıklamada dün geceki saldırlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a karşı başlattığı hava harekatına İran’dan 2. kez yanıt geldi.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a karşı başlattığı hava harekatına İran’dan 2. kez yanıt geldi.

Türkiye saati ile dün gece saat 03.00 gibi başlayan İran saldırısında hem kamikaze İHA hem de “Fettah” adını verdikleri hipersonik füze kullanıldı.

İsrail’in hipersonik füze ile vurulduğu an 👇

14 katlı bir bina vuruldu.

14 katlı bir bina vuruldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet ettiğini, üç kişinin öldüğünü, 65 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güneydeki Rehovot kentinde beşi ağır olmak üzere en az 120 kişi yaralandı.

Son yapılan açıklamada ise bir gecede hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği duyuruldu.

Bu sabah saatlerinde İsrail'de çekilmiş bir görüntü 👇

Bu sabah saatlerinde İsrail'de çekilmiş bir görüntü 👇

Hipersonik füze nedir?

Hipersonik füze nedir?

Hipersonik füze ses hızından yaklaşık 5 kat daha fazla hıza ulaşabiliyor. İran’ın 2023’te dünyaya duyurduğu ve “Fettah” adını verdiği hipersonik füze İsrail’in Demir Kubbesi karşısında sağladığı üstünlükle dikkat çekiyor.

Füzenin menzilinin 1400 kilometre olduğu ve atmosferin üst katlarında dahi manevra yeteneğine sahip olduğu biliniyor.

Çok yüksek hıza ulaşan hipersonik füzeler hem isabet oranı ile hem de çarpma anında verdiği maksimum zayiat ile yeni nesil önemli savaş silahlarından biri olarak biliniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Darbeli Matkap

Israili bitirmek istiyorsan amerikan üslerine odaklanmalısın. Israıl sadece maşa.

SAYGIN ADAM

O konuda icimizde Israilden yana olan Amerikalilar var...Üsleri kapatmak gibi bi dertleri yok... Ülkesinde CHP ye Yahudist eziyetler yapanlar Ülke disinda Dü... Devamını Gör

xeteb92327

o zaman şöyle yapayım bi kahve yapayım kendimi bi de fettah candan boş bardak açayım spotiden tamamız

Zuhal

Benim anlamadığım yüzlerce füze atılıyor, onlarca bina yerle bir oluyor ama 3 kişi öldü deniliyor. Nasıl oluyor bu?

Muhammet Çakır

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