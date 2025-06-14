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Filistin, Suriye, İran'dan Sonra İsrail Bu Kez Yemen'i Vurdu

Filistin, Suriye, İran'dan Sonra İsrail Bu Kez Yemen'i Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2025 - 23:59

İsrail, son dönemde Filistin, Suriye ve İran’ın ardından şimdi de Yemen’i hedef alan saldırılar düzenliyor. Bu artan operasyonlar bölgedeki tansiyonu ciddi şekilde yükseltiyor. İsrail’in geniş çaplı saldırıları, çevre ülkelerde tedirginlik ve endişeye yol açıyor.

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İsrail bu kez Yemen'i vurdu.

İsrail bu kez Yemen'i vurdu.

İsrail savunma kaynakları, Yemen’de yakın zamanda gerçekleşen bir saldırıya ilişkin bilgi verdi. Saldırının, Husilere ait bir lideri hedef alan suikast girişimi olduğu belirtildi. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İddialar henüz doğrulanmadı.

İddialar henüz doğrulanmadı.

İsrail'e yakın kaynaklardan basına 'Husi lideri Abdulmelik el-Husi'ye suikast gerçekleştirdik.' denirken resmi açıklama henüz yapılmadı. Yemen'e yakın kaynaklar da bunun bir iddia olduğunu söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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