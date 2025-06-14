Filistin, Suriye, İran'dan Sonra İsrail Bu Kez Yemen'i Vurdu

İsrail savunma kaynakları, Yemen’de yakın zamanda gerçekleşen bir saldırıya ilişkin bilgi verdi. Saldırının, Husilere ait bir lideri hedef alan suikast girişimi olduğu belirtildi. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.