İsrail, Gece Saatlerinde Bir Kez Daha İran'ı Vurdu: Hedef Tahran

İran medyası, İsrail’in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay İstihbaratı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Hüsrev Hüsnü’nün hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan, İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar, İran’ın batısındaki bir yeraltı füze tesisinin hedef alındığını ve ülkenin askeri altyapısının ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. İran Deniz Kuvvetleri ise Hint Okyanusu’na giren bir İngiliz destroyerinin faaliyetlerinin kendi istihbarat birimlerince engellendiğini açıkladı. İran devlet televizyonlarına göre, İsrail Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan stratejik Bandar Abbas bölgesine ağır hava saldırıları düzenledi.