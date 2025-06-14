İsrail, Gece Saatlerinde Bir Kez Daha İran'ı Vurdu: Hedef Tahran
İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırıları geniş bir coğrafyaya yayıldı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok stratejik bölge hedef alındı. Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentleri yoğun bombardıman altında kaldı. Saldırıların, İran’ın askeri altyapısını hedef aldığı belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail bu kez Tahran'ı vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İran'ın saldırıları bitmedi"
İran'dan kritik iddialar gelmeye devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın