onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail, Gece Saatlerinde Bir Kez Daha İran'ı Vurdu: Hedef Tahran

İsrail, Gece Saatlerinde Bir Kez Daha İran'ı Vurdu: Hedef Tahran

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2025 - 23:02

İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırıları geniş bir coğrafyaya yayıldı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok stratejik bölge hedef alındı. Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentleri yoğun bombardıman altında kaldı. Saldırıların, İran’ın askeri altyapısını hedef aldığı belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail bu kez Tahran'ı vurdu.

İsrail bu kez Tahran'ı vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail, İran’ın birçok kentini yeniden hedef aldı. Başkent Tahran ile birlikte Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde saldırılar sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Söz konusu bölgelerde şiddetli patlama seslerinin yükseldiği bildirildi. Gelişmeler, bölgede tansiyonun giderek arttığını gösteriyor.

"İran'ın saldırıları bitmedi"

"İran'ın saldırıları bitmedi"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 'İran'ın hala İsrail'e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran'ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.' denildi.

İran'dan kritik iddialar gelmeye devam ediyor.

İran'dan kritik iddialar gelmeye devam ediyor.

İran medyası, İsrail’in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay İstihbaratı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Hüsrev Hüsnü’nün hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan, İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar, İran’ın batısındaki bir yeraltı füze tesisinin hedef alındığını ve ülkenin askeri altyapısının ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. İran Deniz Kuvvetleri ise Hint Okyanusu’na giren bir İngiliz destroyerinin faaliyetlerinin kendi istihbarat birimlerince engellendiğini açıkladı. İran devlet televizyonlarına göre, İsrail Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan stratejik Bandar Abbas bölgesine ağır hava saldırıları düzenledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın