Beyaz Saray Yetkilisi "Bu Gece Yaşananları Engelleyemeyiz" Açıklaması Yaptı

Yetkili açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir.'