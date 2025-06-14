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Beyaz Saray Yetkilisi "Bu Gece Yaşananları Engelleyemeyiz" Açıklaması Yaptı

Beyaz Saray Yetkilisi "Bu Gece Yaşananları Engelleyemeyiz" Açıklaması Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2025 - 22:32

İran ile İsrail arasında savaş resmen başladı. İki gündür karşılıklı olarak yoğun ve şiddetli saldırılar düzenleniyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken, liderler peş peşe tehditkâr açıklamalarda bulunuyor. Krizle ilgili bir açıklama da Beyaz Saray’dan geldi.

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İran'ın İsrail'e sert cevabı savaşı tırmandırdı.

İran'ın İsrail'e sert cevabı savaşı tırmandırdı.

Dün gece demir kubbeyi delerek İsrail'e yoğun bir saldırı gerçekleştiren İran'a İsrail'in yeni cevabı gecikmedi. Gün boyu saldırılarda bulunan İsrail'e şimdi İran'ın vereceği cevap merak ediliyor. Bu gece karşılıklı saldırılar beklenirken ABD'den bir açıklama geldi.

"Engellenemez"

"Engellenemez"

Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin artık durdurulamaz bir noktaya geldiğini belirtti. Açıklamada, bölgede barışın yeniden tesis edilmesinin en hızlı yolunun, İran’ın nükleer silah programından tamamen vazgeçmesi olduğu vurgulandı.

ABD, nükleerden geri adım istiyor.

ABD, nükleerden geri adım istiyor.

Yetkili açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: 

'Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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