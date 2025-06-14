İran Üç Ülkeyi Tehdit Etti! İsrail'in Vurduğu İran'da Acı Bilanço: Ölenlerin Sayısı Artıyor
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İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.
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İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.
İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.
Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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