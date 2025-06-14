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İran Üç Ülkeyi Tehdit Etti! İsrail'in Vurduğu İran'da Acı Bilanço: Ölenlerin Sayısı Artıyor

İran Üç Ülkeyi Tehdit Etti! İsrail'in Vurduğu İran'da Acı Bilanço: Ölenlerin Sayısı Artıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 15:53

İsrail ile İran arasındaki gerilim büyüdü. İran, Fransa, ABD ve İngiltere'ye İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeleri halinde bölgedeki üs ve gemilerini hedef alacaklarını belirterek, 'Durdurmaya kalkarsanız vururuz' dedi. İran'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi.

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İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

Bunun yanında birçok sivil bina, konut ve iş yeri de büyük hasar gördü. İsrail halkı sığınaklara kaçmak zorunda kaldı. 

İran'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi. İran ordusu bir İsrail F-35 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, dün gece İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısında 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin hafif yaralandığı duyuruldu. Açıklamada askerlerin hangi noktaya düzenlenen saldırı sırasında yaralandığı belirtilmezken saldırı sonrasında hastanede tedavi altına alınarak taburcu edildikleri aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’da nükleer altyapısını oluşturan kritik projelerde doğrudan yer alan 9 üst düzey bilim insanının öldürüldüğünü açıkladı.

İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran, hava sahasının ikinci bir açıklamaya kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı. Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın bir sonraki duyura kadar uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İran, Fransa, ABD ve İngiltere'ye İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeleri taktirde bölgedeki üs ve gemilerini hedef alacaklarını duyurdu ve ''durdurmaya kalkarsanız vururuz'' mesajı verdi.

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00’da yeniden açıldığını duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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