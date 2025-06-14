İran Üç Ülkeyi Tehdit Etti! İsrail'in Vurduğu İran'da Acı Bilanço: Ölenlerin Sayısı Artıyor

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı. Buna göre, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla aksi belirtilene kadar tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın bir sonraki duyura kadar uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İran, Fransa, ABD ve İngiltere'ye İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeleri taktirde bölgedeki üs ve gemilerini hedef alacaklarını duyurdu ve ''durdurmaya kalkarsanız vururuz'' mesajı verdi.