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Saldırılar Türkiye Sınırına 32 Kilometre Yaklaştı! İsrail'den Yeni Saldırı Duyurusu: "Tahran Yanacak"

Saldırılar Türkiye Sınırına 32 Kilometre Yaklaştı! İsrail'den Yeni Saldırı Duyurusu: "Tahran Yanacak"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 12:35

İran ile İsrail arasında çıkan krizi büyüdü ve saldırılar Türkiye sınırına 32 kilometre yaklaştı. İran'ın gece boyunca yüzlerce füze fırlattığı İsrail'de yıkım büyük. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, 'Tahran yolunun açıldığını' iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. 

İsrail Savunma Bakanı ise 'Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak' tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar sonrası İsrail ordusu, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı. İran'ın batısında patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

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İsrail Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentine saldırdı, İHA'lar İran hava savunma sistemlerince düşürüldü.

İsrail Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentine saldırdı, İHA'lar İran hava savunma sistemlerince düşürüldü.

İran, kuzeybatıdaki Salmas kenti yakınlarında hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Salmas bölgesi, Türkiye sınırına yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

İHA'lar, İsrail’in dün sabah erken saatlerde İran’a başlattığı saldırının temel unsurlarından biri olmuştu. İsrailli güvenlik kaynakları, operasyon öncesinde İran topraklarında patlayıcı taşıyan İHA'ların fırlatılması için bir üs kurduklarını ve bu İHA’ların daha sonra Tahran yakınlarındaki füze rampalarını hedef aldığını belirtmişti.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından başlayan gerilim giderek tırmanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine 'Tahran yolunun açıldığını' iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı düzenlemeye başladı. İran'ın batısında patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı düzenlemeye başladı. İran'ın batısında patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Savunma Bakanı, 'Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak' tehdidinde bulundu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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