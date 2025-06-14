Saldırılar Türkiye Sınırına 32 Kilometre Yaklaştı! İsrail'den Yeni Saldırı Duyurusu: "Tahran Yanacak"
İran ile İsrail arasında çıkan krizi büyüdü ve saldırılar Türkiye sınırına 32 kilometre yaklaştı. İran'ın gece boyunca yüzlerce füze fırlattığı İsrail'de yıkım büyük. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, 'Tahran yolunun açıldığını' iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı ise 'Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak' tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar sonrası İsrail ordusu, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı. İran'ın batısında patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.
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İsrail Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentine saldırdı, İHA'lar İran hava savunma sistemlerince düşürüldü.
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı düzenlemeye başladı. İran'ın batısında patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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