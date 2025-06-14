İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılara İran, gece boyunca balistik füzelerle karşılık verdi. İsrail'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Reuters tarafından servis edilen fotoğraflar da çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.