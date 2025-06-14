İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılara İran, gece boyunca balistik füzelerle karşılık verdi. İsrail'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Reuters tarafından servis edilen fotoğraflar da çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.
İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan saldırılar düzenledi. İsrail'in saldırıları sonrası gözler İran'a çevrildi.
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İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.
İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.
İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı.
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İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail ordusu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sabaha karşı füze sirenlerinin alarma geçtiğini ve milyonlarca İsrailli’nin sığınaklara koştuğunu duyurdu.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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