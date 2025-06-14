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İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

İran'ın Yüzlerce Füze Fırlattığı İsrail'de Büyük Yıkım: Tel Aviv'de Hasar Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 11:33

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılara İran, gece boyunca balistik füzelerle karşılık verdi. İsrail'deki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Reuters tarafından servis edilen fotoğraflar da çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan saldırılar düzenledi. İsrail'in saldırıları sonrası gözler İran'a çevrildi.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan saldırılar düzenledi. İsrail'in saldırıları sonrası gözler İran'a çevrildi.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı.

Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de 4 noktaya İran'a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

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İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İran'ın bu sabah Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rishon Lezion kentindeki bir yerleşim alanına düzenlediği füze saldırısının ardından enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal acil durum servisi Magen David Adom (MDA) yaptığı açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerin ''birden fazla binada ciddi yıkımla karşılaştığını'' açıkladı.

MDA açıklamasında, ''Yaralılardan bazıları enkaz altında mahsur kalmıştı, bazıları ise yürüyerek yardım istedi. Burası oldukça zor ve karmaşık bir sahneydi; kimsenin enkaz altında kalmadığından emin olmak için aramalar sürüyor'' dedi.

İsrail ordusu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sabaha karşı füze sirenlerinin alarma geçtiğini ve milyonlarca İsrailli’nin sığınaklara koştuğunu duyurdu.

İsrail ordusu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sabaha karşı füze sirenlerinin alarma geçtiğini ve milyonlarca İsrailli’nin sığınaklara koştuğunu duyurdu.

Gece boyunca beş kez sığınaklara inmek zorunda kaldığını açıklayan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’de zorlu bir geceydi” diye belirtti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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