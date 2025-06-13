Üç Siyasetçiyi İşaret Eden Mahfi Eğilmez'den Dikkat Çeken Sigorta Önerisi: “Sepetinizde Altın Olsun”

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan iktisatçı Mahfi Eğilmez, ''Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir” dedi.