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Üç Siyasetçiyi İşaret Eden Mahfi Eğilmez'den Dikkat Çeken Sigorta Önerisi: “Sepetinizde Altın Olsun”

Üç Siyasetçiyi İşaret Eden Mahfi Eğilmez'den Dikkat Çeken Sigorta Önerisi: “Sepetinizde Altın Olsun”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 16:49

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan iktisatçı Mahfi Eğilmez, ''Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir” dedi.

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İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Borsa İstanbul, güne sert kayıplarla başladı. Gün içerisinde BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 4'ü; bankacılık endeksinde kayıp ise yüzde 5'i aştı. En fazla kayıp ise, ulaştırma sektöründe yaşandı. Borsa'da durum böyleyken altın fiyatları yükselişe geçti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Borsa İstanbul, güne sert kayıplarla başladı. Gün içerisinde BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 4'ü; bankacılık endeksinde kayıp ise yüzde 5'i aştı. En fazla kayıp ise, ulaştırma sektöründe yaşandı. Borsa'da durum böyleyken altın fiyatları yükselişe geçti.

Gram altın 4.379 lirayla rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın ise 3.444,53 dolara kadar tırmandı.

Bugün 11:54 itibarıyla ons altın 3.425,57 dolar, gram altın 4.342,738 lira ve dolar kuru 39,4260 lira seviyesinde seyrediyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahfi Eğilmez, şunları söyledi:

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahfi Eğilmez, şunları söyledi:

“(ABD Başkanı Donald) Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var”

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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