Üç Siyasetçiyi İşaret Eden Mahfi Eğilmez'den Dikkat Çeken Sigorta Önerisi: “Sepetinizde Altın Olsun”
İsrail'in İran'a saldırısı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan iktisatçı Mahfi Eğilmez, ''Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir” dedi.
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İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Borsa İstanbul, güne sert kayıplarla başladı. Gün içerisinde BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 4'ü; bankacılık endeksinde kayıp ise yüzde 5'i aştı. En fazla kayıp ise, ulaştırma sektöründe yaşandı. Borsa'da durum böyleyken altın fiyatları yükselişe geçti.
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahfi Eğilmez, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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