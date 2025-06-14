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İran'da İntikam Çanları Çalıyor: Tahran Sokaklarına İntikam Afişleri Asıldı

İran'da İntikam Çanları Çalıyor: Tahran Sokaklarına İntikam Afişleri Asıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 14:13

İsrail'in saldırısı sonrası kırmızı intikam bayrağını yeniden ortaya çıkaran İran, sokakları intikam afişleri ile donattı. Pankartların bazılarında İbranice yazılması dikkat çekti.

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İsral'in saldırısı sonrası karşılık vereceğini duyuran İran, kırmızı intikam bayrağını bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Bununla kalmayan İran bu sefer de Tahran sokaklarına intikam afişleri astı.

İsral'in saldırısı sonrası karşılık vereceğini duyuran İran, kırmızı intikam bayrağını bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Bununla kalmayan İran bu sefer de Tahran sokaklarına intikam afişleri astı.

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 91 İsraillinin de yaralandığı bildirildi. Yüzlerce füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu.

Sabah saatlerinde İsrail'de İran'a karşılık verdi. Saldırılar devam ederken, İran'ın başkenti Tahran sokaklarına intikam çağrılarının yer aldığı dev pankartlar asıldı.

Pankartlardan birinde İsrail saldırısında ölen Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de fotoğrafı yer aldı.

Pankartlardan birinde İsrail saldırısında ölen Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de fotoğrafı yer aldı.

Dev afişlerde şu sloganların yer aldığı görüldü:

'Hadi İsrail'i yok edelim! 

Filistin özgür olacak!

Allah'ın yardımı ve direniş cephesindeki kardeşlerimizle bu duvar yıkılacaktır.

Onlara gece saldıracağız, hızla uçan kartallar gibi.

İşgal altındaki topraklar özgür olacaktır.'

Birçok sokağa asılan pankartlarda ölen İranlı komutanların yanı sıra, ABD'nin 2020'deki suikastında hayatını kaybeden İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İsrail'in öldürdüğü Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları da dikkat çekti.

Birçok sokağa asılan pankartlarda ölen İranlı komutanların yanı sıra, ABD'nin 2020'deki suikastında hayatını kaybeden İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İsrail'in öldürdüğü Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları da dikkat çekti.

İbranice pankartlarda İsrail'den intikam alınacağı kaydedildi. İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek kutlama yaptı. Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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