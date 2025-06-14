İran'da İntikam Çanları Çalıyor: Tahran Sokaklarına İntikam Afişleri Asıldı
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İsral'in saldırısı sonrası karşılık vereceğini duyuran İran, kırmızı intikam bayrağını bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Bununla kalmayan İran bu sefer de Tahran sokaklarına intikam afişleri astı.
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Pankartlardan birinde İsrail saldırısında ölen Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de fotoğrafı yer aldı.
Birçok sokağa asılan pankartlarda ölen İranlı komutanların yanı sıra, ABD'nin 2020'deki suikastında hayatını kaybeden İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İsrail'in öldürdüğü Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları da dikkat çekti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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