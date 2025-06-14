Otopark Ücretlerine Tepki Gösteren Oyuncu Zafer Algöz Bu Sefer de Yüksek Tatil Fiyatlarına İsyan Etti

Geçtiğimiz aylarda önce İSPARK’ın ücretlerine daha sonra da İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösteren oyuncu Zafer Algöz şimdi de yüksek tatil fiyatlarına isyan etti. Denize girmek için para ödemeyeceğini açıklayan Algöz, 'Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. Sen herkese uzun fiyat çekersen tabi sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye'nin çok pahalı olduğunu söylüyor. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım. Kendilerine çeki düzen vermeliler' dedi.