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Otopark Ücretlerine Tepki Gösteren Oyuncu Zafer Algöz Bu Sefer de Yüksek Tatil Fiyatlarına İsyan Etti

Otopark Ücretlerine Tepki Gösteren Oyuncu Zafer Algöz Bu Sefer de Yüksek Tatil Fiyatlarına İsyan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 16:56

Geçtiğimiz aylarda önce İSPARK’ın ücretlerine daha sonra da İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösteren oyuncu Zafer Algöz şimdi de yüksek tatil fiyatlarına isyan etti. Denize girmek için para ödemeyeceğini açıklayan Algöz, 'Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. Sen herkese uzun fiyat çekersen tabi sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye'nin çok pahalı olduğunu söylüyor. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım. Kendilerine çeki düzen vermeliler' dedi.

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Oyuncu Zafer Algöz geçtiğimiz mart ayında İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke olmuştu.

Oyuncu Zafer Algöz geçtiğimiz mart ayında İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke olmuştu.

Usta oyuncu, ödediği 1225 TL’lik otopark ücretine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

“Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım, arabam da keyfine bakardı… Artık bazı şeylere ‘yuuhh’ demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin!” 

Algöz'ün yaptığı açıklama günlerce konuşulmuştu.

Otopark ücretlerine tepki göstermesinin ardından usta oyuncu şimdi de yüksek tatil fiyatlarına isyan etti.

Otopark ücretlerine tepki göstermesinin ardından usta oyuncu şimdi de yüksek tatil fiyatlarına isyan etti.

Zafer Algöz 'Tatil beldelerindeki işletmeciler 'sezon çok kısa' diyor. Sen herkese uzun fiyat çekersen tabi sezon kısalır. Fiyatlar çok fazla. Yabancı ülkelerden gelen turistler bile Türkiye'nin çok pahalı olduğunu söylüyor. İşletmecilerin bir araya gelerek 'Nerede hata yapıyoruz?' diye konuşmaları lazım, kendilerine çeki düzen vermeleri lazım' dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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