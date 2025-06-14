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Netanyahu'dan İran'a "Tahran Semaları" Tehdidi Geldi

Netanyahu'dan İran'a "Tahran Semaları" Tehdidi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2025 - 22:12

İran - İsrail arasındaki savaş boyut değiştirdi. İran'ın dün geceki saldırılarının ardından İsrail de gün boyu İran'ı vurdu. Liderler de karşılıklı olarak tehditlerine devam ediyor. Netanyahu, son olarak İran'a 'Uçaklarımız çok yakında Tahran semalarında olacak' dedi.

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İran - İsrail savaşında yeni günle birlikte tehditlerin dozu da arttı.

İran - İsrail savaşında yeni günle birlikte tehditlerin dozu da arttı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa seslenişinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların yakında yeniden Tahran üzerinde uçacağını söyledi. Netanyahu, İran’daki “tüm hedeflerin” vurulacağını belirtti.

Netanyahu, İran'ı bu kez Tahran üzerinden tehdit etti.

Netanyahu, İran'ı bu kez Tahran üzerinden tehdit etti.

Netanyahu açıklamalarında “Çok yakında Tahran semalarında İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını göreceksiniz: Ayetullah rejiminin her bir tesisine ve hedefine saldırı düzenleyeceğiz” dedi.

Netanyahu daha önce de İran halkına "ayaklanın" demişti.

Netanyahu daha önce de İran halkına "ayaklanın" demişti.

İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkıyla düşman olmadıklarını savundu. İsrail’in mücadelesinin rejime karşı olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran halkına çağrıda bulunarak rejime karşı ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi. “İran halkının, kendi bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için harekete geçme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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