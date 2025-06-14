Netanyahu'dan İran'a "Tahran Semaları" Tehdidi Geldi
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İran - İsrail savaşında yeni günle birlikte tehditlerin dozu da arttı.
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Netanyahu, İran'ı bu kez Tahran üzerinden tehdit etti.
Netanyahu daha önce de İran halkına "ayaklanın" demişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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