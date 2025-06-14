Netanyahu'dan İran'a "Tahran Semaları" Tehdidi Geldi

İran - İsrail arasındaki savaş boyut değiştirdi. İran'ın dün geceki saldırılarının ardından İsrail de gün boyu İran'ı vurdu. Liderler de karşılıklı olarak tehditlerine devam ediyor. Netanyahu, son olarak İran'a 'Uçaklarımız çok yakında Tahran semalarında olacak' dedi.