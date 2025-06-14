Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın CNN Türk’te Osmanlı Tokadını Canlandırdığı Anlar
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk’ün konuğuydu. Gündeme dair konuşan Mesut Hakkı Caşın’ın canlı yayın esnasında Osmanlı tokadını canlandırdığı anlar karşısında izleyici şoka uğradı. Kısa süre içerisinde yayından kesitler sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Caşın’ın tokadına yorumlar da gecikmedi.
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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da aktif bir Twitter kullanıcısı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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