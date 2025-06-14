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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın CNN Türk’te Osmanlı Tokadını Canlandırdığı Anlar

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın CNN Türk’te Osmanlı Tokadını Canlandırdığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 14:53

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN Türk’ün konuğuydu. Gündeme dair konuşan Mesut Hakkı Caşın’ın canlı yayın esnasında Osmanlı tokadını canlandırdığı anlar karşısında izleyici şoka uğradı. Kısa süre içerisinde yayından kesitler sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Caşın’ın tokadına yorumlar da gecikmedi.

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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da aktif bir Twitter kullanıcısı.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da aktif bir Twitter kullanıcısı.

Viral olan görüntülerini kendi hesabında yeniden yayınlamakta çekinmedi. O anlara gülenler de oldu, tepki verenler de.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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