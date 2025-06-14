İsrail'in Saldırısının Ardından İran, Haifa ve Tel Aviv'i Vurmaya Başladı

İran devlet medyası, saldırılarda hem insansız hava araçlarının (İHA) hem de füzelerin eş zamanlı kullanıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Hayfa ve Kuzey İsrail bölgeleri yoğun şekilde hedef alındı. Bu saldırıların, İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. İran, bu hamleyle öldürülen komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivillerin intikamının alındığını ifade etti.