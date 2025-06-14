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İsrail'in Saldırısının Ardından İran, Haifa ve Tel Aviv'i Vurmaya Başladı

İsrail'in Saldırısının Ardından İran, Haifa ve Tel Aviv'i Vurmaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 00:41

İran ile İsrail arasındaki savaşta tansiyon her geçen gün yükseliyor. İki taraf da karşılıklı hava saldırılarıyla birbirini hedef almaya devam ediyor. İran, askeri ve stratejik bölgelerine yönelik saldırılara sert yanıt verirken, İsrail de operasyonlarını genişletiyor. Bölgedeki çatışmalar, küresel ölçekte endişeye yol açıyor.

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İsrail'in saldırısına İran'dan karşılık geldi.

İsrail'in saldırısına İran'dan karşılık geldi.

İsrail'in akşam saatlerinde Tahran ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki kritik Bandar Abbas bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, İran’dan yanıt gecikmedi. İran yönetimi, İsrail’e karşı füze saldırısı başlattığını resmen açıkladı. Açıklamaya göre, onlarca füze İsrail topraklarına doğru fırlatıldı. Gerilim, karşılıklı hamlelerle daha da tırmanıyor.

İlk füzeler Tel Aviv'e

İlk füzeler Tel Aviv'e

İran’dan ateşlenen ilk füzelerin Tel Aviv’e ulaştığı bildirildi. İsrail, saldırıya karşı hava savunma sistemlerini devreye sokarak Demir Kubbe’yi aktif hale getirdi. Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde alarm sirenleri çaldı. Ülke genelinde güvenlik birimleri tam teyakkuz durumuna geçti.

Hayfa ve Kuzey İsrail de hedef alındı.

Hayfa ve Kuzey İsrail de hedef alındı.

İran devlet medyası, saldırılarda hem insansız hava araçlarının (İHA) hem de füzelerin eş zamanlı kullanıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Hayfa ve Kuzey İsrail bölgeleri yoğun şekilde hedef alındı. Bu saldırıların, İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. İran, bu hamleyle öldürülen komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivillerin intikamının alındığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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