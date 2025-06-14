İsrail'in Saldırısının Ardından İran, Haifa ve Tel Aviv'i Vurmaya Başladı
İran ile İsrail arasındaki savaşta tansiyon her geçen gün yükseliyor. İki taraf da karşılıklı hava saldırılarıyla birbirini hedef almaya devam ediyor. İran, askeri ve stratejik bölgelerine yönelik saldırılara sert yanıt verirken, İsrail de operasyonlarını genişletiyor. Bölgedeki çatışmalar, küresel ölçekte endişeye yol açıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail'in saldırısına İran'dan karşılık geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk füzeler Tel Aviv'e
Hayfa ve Kuzey İsrail de hedef alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın