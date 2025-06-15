Hipersonik Füze Nedir, Ne Demek? Hipersonik Füze Hangi Ülkelerde Var?
Son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan olayların ardından birçok askeri terim gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Rusya, Amerika'nın Akdeniz'deki konumu neticesinde 'hipersonik' füze uyarısında bulunmuştu. Rusya, daha önce hipersonik füze kullandığını doğrulamıştı. Son olarak İsrail-İran arasındaki gerginliğin ardından hipersonik füzeler yeniden gündeme geldi.
Peki hipersonik füze nedir, özellikleri nelerdir? Hipersonik füze hangi ülkelerde var?
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Hipersonik Füze Nedir?
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Hipersonik Füzenin Özellikleri Nedir?
Hipersonik Füzeler Hangi Ülkelerde Var?
Hipersonik Füze İran'da Var mı?
Rusya'da Hipersonik Füze Var mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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