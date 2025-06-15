Hipersonik Füze Nedir, Ne Demek? Hipersonik Füze Hangi Ülkelerde Var?

Hipersonik füzelerin en belirgin özelliği elbette hızlarıdır. Geleneksel füzelerden çok daha hızlı hareket eden bu füzeler, ülkeler için son derece önemli hale gelmiştir.

Yüksek hız kabilyetinin yanısıra hipersonik füzelerin manevra kabiliyeti de gelişmiştir. Hedefe ulaşırken savunmaları büyük bir ustalıkla aşar.

Hipersonik füzeler ayrıca uzun menzil füzelerine kıyasla daha fazla hareket kabiliyetine sahiptir. Kıtalar arası ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmaz.

Tüm bu özellikleri düşününce hipersonik füzeler gerek sivil amaçlı uzay araştırmalarına gerek askeri amaçlı kullanıma uygundur.