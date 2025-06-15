İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır? Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?

İsrail, bugüne kadar Filistin ve İran çatışmalarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in çeşitli bölgelerine düşen ve Demir Kubbe tarafından engellenemeyen çok sayıda roket olduğu ortaya çıkmıştı. Roketler, ciddi can ve mal kayıplarına yol açtı. Kısa süre içerisinde binlerce roketin fırlatılması, Demir Kubbe'nin kapasitesini zorlamıştı. Son olarak İran'ın hipersonik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi aştığı söylendi.

Peki Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? Demir Kubbe hangi ülkelerde var?