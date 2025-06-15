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İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır? Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?

İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır? Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 12:05

İsrail, bugüne kadar Filistin ve İran çatışmalarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in çeşitli bölgelerine düşen ve Demir Kubbe tarafından engellenemeyen çok sayıda roket olduğu ortaya çıkmıştı. Roketler, ciddi can ve mal kayıplarına yol açtı. Kısa süre içerisinde binlerce roketin fırlatılması, Demir Kubbe'nin kapasitesini zorlamıştı. Son olarak İran'ın hipersonik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi aştığı söylendi.

Peki Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? Demir Kubbe hangi ülkelerde var?

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İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Aşıldı

İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Aşıldı

İlk olarak Hamas'ın paramotorlar ile İsrai'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aştığı görüntülenmişti. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bu olayın ardından, İran - İsrail arasında yaşanan hareketlilikte de Demir Kubbe gündeme geldi. 

15 Haziran gecesinde hipersonik füzeleri kullanan İran'ın, Demir Kubbe'yi aştığı söylendi. 13 Haziran'da İsrail’in düzenlediği hava saldırısına İran, “Fettah” adını verdikleri hipersonik füzelerle karşılık verdi. Bu füzeler, Demir Kubbe'yi aşarak hedefe ulaştı ve 14 kişi hayatını kaybetti. 

Bugüne kadar Demir Kubbe'nin aşılmasının oldukça zor olduğu biliniyordu. Peki Demir Kubbe nasıl aşıldı?

Öncelikle Öğrenelim: Demir Kubbe Nedir?

Öncelikle Öğrenelim: Demir Kubbe Nedir?

Demir Kubbe (Iron Dome) İsrail'in geliştirdiği ve yaklaşık 10 yıldır kullanılan kısa menzilli hava savunma sisteminin adıdır. Bu sistemi İsrailli savunma şirketi Rafael ile İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri kurumu ortaklaşa geliştirmiştir.

İsrail'in kuzeyindeki bir tesiste üretilen bu sistem, İsrail'i kısa menzilli füze, roket, ve havan toplu gibi tehditlere karşı korunmasını sağlar. İsrail, bu sistem sayesinde hava saldırılarına karşı güvendedir.

Demir Kubbe Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe Nasıl Çalışır?

Demir Kubbe, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda çalışabilme kapasitesine sahiptir. Sistem, tehditleri algılayan radarlarla donatılmıştır ve algılanan roketlerin hız, yörünge ve hedef bilgilerini değerlendirir. 

Demir Kubbe, ciddi bir tehdit algıladığında önleyici füzeleri devreye sokar ve füzeler hedefi imha etmek üzere gönderilir. Bu füzeler mobil üniteler veya sabit fırlatma noktalarından ateşlenir ve hedef roket havada imha edilir. Yani, karşı taraftan gönderilen herhangi bir füze veya roket, Demir Kubbe'den geçemez ve hedefe ulaşamadan havada parçalanır.

İsrail, Demir Kubbe'nin bugüne kadar sayısız kez başarılı olduğunu ve yıllar içerisinde birçok kez geliştirmeler yapıldığını aktarmıştır. Öte yandan ABD'nin İsrail'e Demir Kubbe konusunda finansman sağladığı da iddia ediliyor.

Demir Kubbe Çöktü mü, Nasıl Çöktü?

Demir Kubbe Çöktü mü, Nasıl Çöktü?

İsrail'in Demir Kubbe'sini geçtiğimiz yıllarda Hamas'ın paramotorları aşmayı başarmıştı. Son olarak İran, hipersonik füzelerle İsrail'in Demir Kubbe'sini geçmeyi başardı. Demir Kubbe'nin engelleyemediği son teknoloji hipersonik füzeler, İsrail'de can ve mal kaybına neden oldu.

Demir Kubbe, yoğun füze atışlarının aynı anda ve farklı yönlerden yapılması halinde zorlanabiliyor. Atışların nereden, hangi yönden yapıldığını algılayamayan Demir Kubbe, savunmada yetersiz kalıyor.

Önceki İran saldırılarında, 300’e yakın füze kısa bir zaman içerisinde gönderilmiş ve Demir Kubbe başarılı bir savunma sağlamıştı. Fakat bu kez Demir Kubbe ağır bir şekilde hasar aldı. Bataryaların ne ölçüde etkilendiğine dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?

Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?

Demir Kubbe (Iron Dome), esas olarak İsrail tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Şu anda aktif olarak yalnızca İsrail kullanır. Fakat bazı ülkelerde de Demir Kubbe çalışmalarının devam ettiği biliniyor.

  • İsrail: Ana geliştirici olan İsrail, 2011 yılından beri aktif olarak kullanıyor.

  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD): İsrail ile ortak geliştirmeler yapan ABD, 2020’de iki batarya satın aldı ve bazı tatbikatlarda test etti. NATO sistemlerine entegre etme çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

  • Romanyaİsrail ile savunma iş birliği kapsamında bazı sistemleri satın alma planları var. Ancak Demir Kubbe doğrudan alınmadı.

  • Azerbaycanİsrail'den birçok savunma sistemi satın aldı. Demir Kubbe’ye de ilgi gösterdiği biliniyor ancak resmi teyit yok.

  • Hindistanİsrail ile savunma ortaklıkları var. Ancak Hindistan kendi hava savunma sistemlerine (Akash vb.) ağırlık veriyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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