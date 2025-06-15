İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır? Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?
İsrail, bugüne kadar Filistin ve İran çatışmalarıyla gündemimize geldi. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in çeşitli bölgelerine düşen ve Demir Kubbe tarafından engellenemeyen çok sayıda roket olduğu ortaya çıkmıştı. Roketler, ciddi can ve mal kayıplarına yol açtı. Kısa süre içerisinde binlerce roketin fırlatılması, Demir Kubbe'nin kapasitesini zorlamıştı. Son olarak İran'ın hipersonik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi aştığı söylendi.
Peki Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır? Demir Kubbe hangi ülkelerde var?
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İsrail'in Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe Aşıldı
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Öncelikle Öğrenelim: Demir Kubbe Nedir?
Demir Kubbe Nasıl Çalışır?
Demir Kubbe Çöktü mü, Nasıl Çöktü?
Demir Kubbe Hangi Ülkelerde Var?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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