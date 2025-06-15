İran'ın Nükleer Silahı Var mı? 1979'da Başlayan 'Nükleer Program' Hakkında Bilinen Her Şey
İran - İsrail arasındaki gerginlik gün geçtikçe büyüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda iki farklı tesis hedef alındı. Son olarak İran, İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi de hipersonik füzeyle geçmeyi başardı.
Peki İran'ın nükleer silahı var mı? İran'ın nükleer tesisleri nerede, ne yapılıyor?
İşte, İran'ın nükleer programına dair tüm detaylar.
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İran'ın Nükleer Silahı Var mı?
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1979'da Başlayan Nükleer Program
"İran, Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir."
İran'ın Nükleer Zaman Çizelgesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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