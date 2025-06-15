İran'ın Nükleer Silahı Var mı? 1979'da Başlayan 'Nükleer Program' Hakkında Bilinen Her Şey

ABD ile İran, 1950'li yıllarda nükleer programı başlattı. İran'da henüz Şah Rıza Pehlevi hüküm sürüyordu.

Tarihler 1979'u gösterdiğinde Şah devrildi, İslam Devrimi ile birlikte ABD de nükleer desteğini durdurdu. ABD, İran'a yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum tedariği sağlıyordu.

1984 yılında, Batılı mühendisler Buşehr nükleer reaktörünü ziyaret etti. Bundan kısa bir süre sonra Jane's Defence Weekly, Batı Alman istihbarat kaynaklarının İran'ın nükleer bomba üretiminin “son aşamalarına girdiğini” söylediğini aktarıyor. Bu dönemde aynı zamanda ABD Senatörü Alan Cranston, İran'ın silahının tamamlanmasına yedi yıl kaldığını iddia etti.

1992 yılında, İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres “İran Ortadoğu'daki en büyük tehdit ve en büyük sorundur.' uyarısında bulundu. Peres, İran'ın nükleer seçeneğe başvurduğunu iddia etti. Bir Mossad yetkilisi ise İran'ın yeniden başlattığı nükleer programın, 'İsrail'i gerçekten tedirgin ettiğini' aktardı.

1995 yılında, Netanyahu İran'ın silah üretmesine 3 ila 5 yıl kaldığını ve bu tehdidin “ABD'nin başını çektiği uluslararası bir cephe tarafından kökünden kazınması” gerektiğini söyledi.

2002 yılında bir CIA yetkilisi, İran'ın füze kapasitesinin önceki iki yılda beklenenden daha hızlı arttığını ve Kuzey Kore ile aynı seviyeye geldiğini aktardı. ABD Başkanı George W. Bush da İran, Irak ve Kuzey Kore'nin birlikte 'şer ekseni' olduğunu söyledi.

İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) imzalamıştır ve İran için zenginleştirme ve reaktör çalışmaları yasak değildir. Ancak İran'ın çalışmalarını açıklanmaması UAEA'nın soruşturma başlatmasına sebep oldu. İran, çalışmalarının barışçıl olduğu konusunda ısrarcı olsa da UAEA, İran'ın koruma anlaşmasını ihlal ettiğini tespit etti.