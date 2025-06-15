İran’ın İsrail’e Hipersonik Füze Saldırısı: "İsrail İçin Çok Zor Bir Sabah"
İran, İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği hava saldırısına dün akşam “Fettah” adını verdikleri hipersonik füzelerle karşılık verdi. İran’ın dün gece saat 03.00’te başlattığı saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, “İsrail için çok üzücü ve zor bir sabah' ifadelerini kullandı.
İşte İran’ın saldırıları sonrasında İsrail’de yaşanan yıkımdan görüntüler…
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İsrail, ABD ile İran arasındaki nükleer silah görüşmelerinin bitmesini beklemeden İran’a saldırı düzenlemişti.
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İran’ın 2. dalga sadırından 14 kişi hayatını kaybetti.
İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda yaşanan yıkımdan görüntüler 👇
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İsrail'in Bet Yam kentinde yaşanan yıkımdan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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