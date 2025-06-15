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İran’ın İsrail’e Hipersonik Füze Saldırısı: "İsrail İçin Çok Zor Bir Sabah"

İran’ın İsrail’e Hipersonik Füze Saldırısı: "İsrail İçin Çok Zor Bir Sabah"

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 10:43

İran, İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği hava saldırısına dün akşam “Fettah” adını verdikleri hipersonik füzelerle karşılık verdi. İran’ın dün gece saat 03.00’te başlattığı saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, “İsrail için çok üzücü ve zor bir sabah' ifadelerini kullandı.

İşte İran’ın saldırıları sonrasında İsrail’de yaşanan yıkımdan görüntüler…

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İsrail, ABD ile İran arasındaki nükleer silah görüşmelerinin bitmesini beklemeden İran’a saldırı düzenlemişti.

İsrail, ABD ile İran arasındaki nükleer silah görüşmelerinin bitmesini beklemeden İran’a saldırı düzenlemişti.

13 Haziran’da yapılan ilk saldırıda İran’da önemli askeri görevlerde bulunan kişiler ve özellikle nükleer silah çalışmalarında yer alan bilim insanları hedef alınmıştı.

İran’ın İsrail’e cevabı ise kamikaze İHA ve “Fettah” adını verdikleri hipersonik füzelerle oldu.

İran’ın 2. dalga sadırından 14 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın 2. dalga sadırından 14 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın Türkiye saati ile gece 03.00’te başlattığı saldırda hipersonik füzeler Demir Kubbe’yi aşarak hedeflerine ulaştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği dün gece sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yaşanan yıkıma dikkat çekti ve “İsrail için çok üzücü ve zor bir sabah” ifadelerini kullandı.

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda yaşanan yıkımdan görüntüler 👇

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda yaşanan yıkımdan görüntüler 👇

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İsrail'in Bet Yam kentinde yaşanan yıkımdan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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