Düğüne Savaş Engeli: Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İptal Edildi
İsrail, Orta Doğu’yu ateşe atmaya devam ediyor. Gazze’de milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, nükleer programından rahatsız olduğu İran’a da saldırı başlatmıştı. 13 Haziran’da hava harekatı ile başlayan saldırılara İran da hipersonik füze ile karşılık vermişti.
İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünün iptal edildiği ortaya çıktı.
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İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik düzenlediği hava saldırsında önemli askeri liderleri öldürmüştü.
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Netanyahu'nun oğlunun düğünü de iptal oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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