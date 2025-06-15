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Düğüne Savaş Engeli: Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İptal Edildi

Düğüne Savaş Engeli: Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İptal Edildi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 10:11

İsrail, Orta Doğu’yu ateşe atmaya devam ediyor. Gazze’de milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, nükleer programından rahatsız olduğu İran’a da saldırı başlatmıştı. 13 Haziran’da hava harekatı ile başlayan saldırılara İran da hipersonik füze ile karşılık vermişti.

İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünün iptal edildiği ortaya çıktı.

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İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik düzenlediği hava saldırsında önemli askeri liderleri öldürmüştü.

İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik düzenlediği hava saldırsında önemli askeri liderleri öldürmüştü.

Birçok İranlı bilim insanını da katleden İsrail’e cevap ise İran’ın düzenlediği kamikaze İHA ve hipersonik füze saldırılarıyla oldu. İran’ın dün akşam İsrail’e düzenlediği 2. dalga saldırıda 14 kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Netanyahu'nun oğlunun düğünü de iptal oldu.

Netanyahu'nun oğlunun düğünü de iptal oldu.

İsrail yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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