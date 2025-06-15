Düğüne Savaş Engeli: Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü İptal Edildi

İsrail, Orta Doğu’yu ateşe atmaya devam ediyor. Gazze’de milyonlarca insanı açlığı mahkum eden İsrail, nükleer programından rahatsız olduğu İran’a da saldırı başlatmıştı. 13 Haziran’da hava harekatı ile başlayan saldırılara İran da hipersonik füze ile karşılık vermişti.

İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünün iptal edildiği ortaya çıktı.