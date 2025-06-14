Yunanistan'da Türk Bayrağı Açan Sarıgül Miçoatakis'e Seslendi: "ABD'den Medet Umma, Türkiye'den Dostluk Ara"

CHP'nin Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan vekillerden biri. Gündemi yakından takip eden Sarıgül, hemen hemen her konu hakkında, kendi özgün üslubuyla video içerikler oluşturuyor. Mustafa Sarıgül, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimi de es geçmedi.
Yunanistan'da Türk bayrağı açan Mustafa Sarıgül, Miçotakis'e seslendi. 'ABD'den medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Silahlardan elini çek' diyen Sarıgül, videosunu 'İsrail Parlamentosu önünde Türk Bayrağımızı dalgalandıracağım. Geliyorum.' notuyla paylaştı.
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İsrail, geçtiğimiz gece İran'a saldırı düzenlemiş, İran kısa sürede intikam bayraklarını göndere çekmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Sarıgül'den beklenilen hamle
Abi elalemin ülkesinde bayrak açma bayrak direği yaparlar seni.
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