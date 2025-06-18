Yapay Zeka ChatGPT 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusunu Tahmin Etti

1. Çin

En büyük ekonomi, yapay zeka, kuantum, robotik ile dünyanın en ileri otonom savaş gücü olabilir. Deniz gücü ve uzayda hakimiyet ön plana çıkabilir.

2. ABD

Küresel üs ağı, güçlü savunma sanayii, yapay zeka entegrasyonu, uzay silahları ve siber savunma liderliğiyle hâlâ zirvede.

3. Hindistan

Milyarlık nüfus, bölgesel liderlik, teknolojik sıçrama ve uzay/füze yatırımlarıyla dev askeri güç olacak.

4. Rusya

Enerji zenginliği, hipersonik/siber kabiliyet ve nükleer caydırıcılığıyla hâlâ etkili bir güç. Fakat demografik riskleri var.

5. Türkiye

Teknolojiye dayalı yerli savunma sanayii, SİHA sonrası yeni nesil otonom sistemler, bölgesel liderlik, deniz gücü ve Afrika-Avrasya etkisi.

6. Endonezya

Genç nüfus, stratejik deniz geçişleri (Güney Çin Denizi), bölgesel lider olma potansiyeli.

7. Nijerya

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olarak enerji, nüfus ve kaynak gücüyle bölgesel süpergüç olabilir.

8. Brezilya

Latin Amerika'nın en büyüğü olarak Amazon ve Atlantik güvenliğinde deniz, orman, iklim tabanlı hibrit savaş gücü.

9. Fransa

Nükleer güç, Afrika'da tarihsel askeri ağı ve deniz kuvvetleriyle etkili kalacak.

10. Japonya

Yüksek teknoloji (yapay zeka, robotik), uzay tabanlı savunma ve donanma gücü. Anayasa engelleri kaldırılırsa çok daha aktif olur.

ChatGPT’ye göre İsrail, Güney Kore, Mısır, İran, Vietnam, Kenya, Etiyopya 2075’te beklenmedik güç haline gelebilir.