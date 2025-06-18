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Yapay Zeka ChatGPT 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusunu Tahmin Etti

Yapay Zeka ChatGPT 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusunu Tahmin Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 17:27

Dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasında. Teknoloji ilerledikçe ülkelerin savunmaları da savaşları da değişim gösteriyor. Son çatışmalarda İsrail'in kullandığı savaş teknolojisi konuşulurken ülkeler savunmalarına oldukça ciddi yatırım yapıyor. Savunmasını teknolojiye göre geliştirmeyen ülkeler ise ciddi tehdit altında kalıyor. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Yapay zeka ChatGPT, 2025 yılında dünyanın en güçlü 10 ordusunu sıraladı.

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İsrail-İran çatışması sosyal medyada savaş teknolojisini gündeme getirdi.

İsrail-İran çatışması sosyal medyada savaş teknolojisini gündeme getirdi.

Yapay zeka teknolojisi ilerliyor, hayatın her alanında yer ediniyor. Ülkeler de savunma sanayilerine teknolojik yatırımlar yapıyor. Son olarak dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasına çevrilmişken sosyal medyada yerli ve yabancı kullanıcılar İsrail'in savaş teknolojisini nasıl geliştirdiğini gündeme getirdi. Ülkelerin askeri güçleri nüfus, teknoloji, ekonomi, savunma yatırımı ve coğrafi konumuna göre belirleniyor.

ChatGPT Tahmin Etti: 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusu

ChatGPT Tahmin Etti: 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusu

1. Çin

En büyük ekonomi, yapay zeka, kuantum, robotik ile dünyanın en ileri otonom savaş gücü olabilir. Deniz gücü ve uzayda hakimiyet ön plana çıkabilir.

2. ABD

Küresel üs ağı, güçlü savunma sanayii, yapay zeka entegrasyonu, uzay silahları ve siber savunma liderliğiyle hâlâ zirvede.

3. Hindistan 

Milyarlık nüfus, bölgesel liderlik, teknolojik sıçrama ve uzay/füze yatırımlarıyla dev askeri güç olacak.   

4. Rusya

Enerji zenginliği, hipersonik/siber kabiliyet ve nükleer caydırıcılığıyla hâlâ etkili bir güç. Fakat demografik riskleri var.  

5. Türkiye

Teknolojiye dayalı yerli savunma sanayii, SİHA sonrası yeni nesil otonom sistemler, bölgesel liderlik, deniz gücü ve Afrika-Avrasya etkisi.

6. Endonezya 

Genç nüfus, stratejik deniz geçişleri (Güney Çin Denizi), bölgesel lider olma potansiyeli.   

7. Nijerya

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olarak enerji, nüfus ve kaynak gücüyle bölgesel süpergüç olabilir.

8. Brezilya

Latin Amerika'nın en büyüğü olarak Amazon ve Atlantik güvenliğinde deniz, orman, iklim tabanlı hibrit savaş gücü.

9. Fransa

Nükleer güç, Afrika'da tarihsel askeri ağı ve deniz kuvvetleriyle etkili kalacak. 

10. Japonya

Yüksek teknoloji (yapay zeka, robotik), uzay tabanlı savunma ve donanma gücü. Anayasa engelleri kaldırılırsa çok daha aktif olur.

ChatGPT’ye göre İsrail, Güney Kore, Mısır, İran, Vietnam, Kenya, Etiyopya 2075’te beklenmedik güç haline gelebilir.

2075’te savaşlar nasıl olacak?

2075’te savaşlar nasıl olacak?

ChatGPT, bu soruya şu yanıtı verdi:

  • Yapay zekâ destekli otonom dronlar

  • Uzay ve yörünge silah sistemleri

  • Kuantum iletişimli siber savaşlar

  • Genetik mühendislikle geliştirilen asker biyoteknolojisi

  • Nükleer + siber + iklim savaşlarının hibrit formu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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