Yapay Zeka ChatGPT 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusunu Tahmin Etti
Dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasında. Teknoloji ilerledikçe ülkelerin savunmaları da savaşları da değişim gösteriyor. Son çatışmalarda İsrail'in kullandığı savaş teknolojisi konuşulurken ülkeler savunmalarına oldukça ciddi yatırım yapıyor. Savunmasını teknolojiye göre geliştirmeyen ülkeler ise ciddi tehdit altında kalıyor. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Yapay zeka ChatGPT, 2025 yılında dünyanın en güçlü 10 ordusunu sıraladı.
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İsrail-İran çatışması sosyal medyada savaş teknolojisini gündeme getirdi.
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ChatGPT Tahmin Etti: 2075'te Dünyanın En Güçlü 10 Ordusu
2075’te savaşlar nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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