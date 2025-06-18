Araç Satış Yeni Dönem Başladı! Taşıt İlanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Artık Zorunlu

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

'EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025'te yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamayla ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır.

Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.'