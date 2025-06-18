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Araç Satış Yeni Dönem Başladı! Taşıt İlanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Artık Zorunlu

Araç Satış Yeni Dönem Başladı! Taşıt İlanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Artık Zorunlu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 11:59

Araç satışlarında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu hale getirildi. Uygulamayla birlikte araç satışlarında 'yetki doğrulaması' yapılarak fahiş ve sahte fiyat oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor.

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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) tüm araç ilanlarına zorunlu hale getirildi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) tüm araç ilanlarına zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı yeni uygulamaya dair açıklamada yayımladı. İlan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarınının önlenmesi amaçlandı. Açıklamada ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla Bakanlığın çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kimlik bilgisi doğrulanmayan, güvenilir olmayan satıcılar ilan veremeyecek.

Kimlik bilgisi doğrulanmayan, güvenilir olmayan satıcılar ilan veremeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

'EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025'te yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamayla ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. 

Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.'

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) amacı ilanlarının elektronik ortamda doğrulanması ve yayımlanmasının kontrol altına alınmasıdır. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

Taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, ilan platformlarının entegrasyonu ile Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformunda ilan girememekte.

Bu Sistem ile birlikte ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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