Araç Satış Yeni Dönem Başladı! Taşıt İlanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Artık Zorunlu
Araç satışlarında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu hale getirildi. Uygulamayla birlikte araç satışlarında 'yetki doğrulaması' yapılarak fahiş ve sahte fiyat oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor.
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) tüm araç ilanlarına zorunlu hale getirildi.
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Kimlik bilgisi doğrulanmayan, güvenilir olmayan satıcılar ilan veremeyecek.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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