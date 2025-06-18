Bugünü de “Bunu da Gördük” Demeden Geçirmedik! Zirai Dondan Etkilenen Kiraz, Tanesi 10 TL’ye Satılıyor
Bu yıl yaşanan zirai don ve şiddetle yağışlar nedeniyle özellikle kiraz ağaçları büyük zararlar gördü. Üreticinin elinde her zamankinden daha az kiraz var, vatandaşlar ise marketlerde satılan kirazların yanına yüksek fiyatlarından dolayı yaklaşamıyor. Hatta kiraz satışında öyle bir duruma geldik ki; bazı şehirlerde kiraz tanesi 10 TL’ye satılmaya başladı. Şimdiye kadar erik satışında tane işi, karpuz satışında dilim seçeneğini görmüştük ama kirazın tane ile satılmasıyla bir kez daha “bunu da gördük” dedik.
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Kiraz yemeyi özlediniz değil mi? Bu yaz tezgahlara belki de en az gelen meyve oldu kiraz. Hal böyle olunca fiyatı da en yüksek meyve haline geldi.
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Zirai dondan etkilenen sadece kiraz değil!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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