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Bugünü de “Bunu da Gördük” Demeden Geçirmedik! Zirai Dondan Etkilenen Kiraz, Tanesi 10 TL’ye Satılıyor

Bugünü de “Bunu da Gördük” Demeden Geçirmedik! Zirai Dondan Etkilenen Kiraz, Tanesi 10 TL’ye Satılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 09:52

Bu yıl yaşanan zirai don ve şiddetle yağışlar nedeniyle özellikle kiraz ağaçları büyük zararlar gördü. Üreticinin elinde her zamankinden daha az kiraz var, vatandaşlar ise marketlerde satılan kirazların yanına yüksek fiyatlarından dolayı yaklaşamıyor. Hatta kiraz satışında öyle bir duruma geldik ki; bazı şehirlerde kiraz tanesi 10 TL’ye satılmaya başladı. Şimdiye kadar erik satışında tane işi, karpuz satışında dilim seçeneğini görmüştük ama kirazın tane ile satılmasıyla bir kez daha “bunu da gördük” dedik.

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Kiraz yemeyi özlediniz değil mi? Bu yaz tezgahlara belki de en az gelen meyve oldu kiraz. Hal böyle olunca fiyatı da en yüksek meyve haline geldi.

Kiraz yemeyi özlediniz değil mi? Bu yaz tezgahlara belki de en az gelen meyve oldu kiraz. Hal böyle olunca fiyatı da en yüksek meyve haline geldi.

Bu yıl ülkemizde meydana gelen ve Türkiye'nin tarım deposu şehirlerini etkileyen zirai don, meyve fiyatlarında şoke edici manzaraların görülmesine neden oluyor. 

Karpuzun dilimle, yeşil eriğin tane ile satılmasına daha yeni yeni adapte olurken şimdi yeni bir seviye daha karşımıza çıktı. Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kirazın fiyatı öyle bir hale geldi ki bazı yerlerde tane işi satış dönemi başladı. Kilo kilo aldığımız kiraz, bazı tezgahlarda tanesi 10 TL’ye satılıyor.

Zirai dondan etkilenen sadece kiraz değil!

Zirai dondan etkilenen sadece kiraz değil!

Nisan ayında yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, çiçek açma evresinde olan meyve ağaçlarında büyük kayıplara neden oldu. En büyük zararı ise kiraz ağaçları gördü. Az olan kiraz pahalıya satılıyor ancak çoğu üreticinin elinde ürün olmadığı için tezgahlara da kısıtlı ürün geliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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