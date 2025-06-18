Bugünü de “Bunu da Gördük” Demeden Geçirmedik! Zirai Dondan Etkilenen Kiraz, Tanesi 10 TL’ye Satılıyor

Bu yıl yaşanan zirai don ve şiddetle yağışlar nedeniyle özellikle kiraz ağaçları büyük zararlar gördü. Üreticinin elinde her zamankinden daha az kiraz var, vatandaşlar ise marketlerde satılan kirazların yanına yüksek fiyatlarından dolayı yaklaşamıyor. Hatta kiraz satışında öyle bir duruma geldik ki; bazı şehirlerde kiraz tanesi 10 TL’ye satılmaya başladı. Şimdiye kadar erik satışında tane işi, karpuz satışında dilim seçeneğini görmüştük ama kirazın tane ile satılmasıyla bir kez daha “bunu da gördük” dedik.