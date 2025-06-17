Kritik Karara Sayılı Gün Kala İslam Memiş'ten Faiz İndirimi Açıklaması: "3 Kez Faiz İndirimi Yapılabilir"

''Küresel piyasalar genel itibariyle merkez bankalarının faiz kararına odaklandı bu hafta. Ancak savaşın gölgesinde kaldı biraz. Merkez bankaları önemli kararlar verecek bu hafta. Japonya Merkez Bankası piyasalar doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ve ABD merkez bankası FED’in de faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini bekliyoruz; piyasaların genel kanısı da bu yönde. Ancak temmuz ayı itibariyle Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayabilir. Kişisel öngörüm de piyasaların genel beklentisi de böyle. Muhtemelen yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi yapılması olasılığı mümkün gibi duruyor. Bütün merkez bankalarının aslında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapacağı bir süreç karşımızda olacak.''