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Kritik Karara Sayılı Gün Kala İslam Memiş'ten Faiz İndirimi Açıklaması: "3 Kez Faiz İndirimi Yapılabilir"

Kritik Karara Sayılı Gün Kala İslam Memiş'ten Faiz İndirimi Açıklaması: "3 Kez Faiz İndirimi Yapılabilir"

Faiz Faiz İndirimi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.06.2025 - 17:58

Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Kararın duyurulmasına sayılı gün kala altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. Ekol TV'den İremnaz Aksoy'a konuşan İslam Memiş, ''Muhtemelen yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi yapılması olasılığı mümkün gibi duruyor. Bütün merkez bankalarının aslında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapacağı bir süreç karşımızda olacak'' dedi.

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Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merak konusu olurken, Finans Analisti İslam Memiş Ekol TV'den İremnaz Aksoy'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi:

''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi:

''Küresel piyasalar genel itibariyle merkez bankalarının faiz kararına odaklandı bu hafta. Ancak savaşın gölgesinde kaldı biraz. Merkez bankaları önemli kararlar verecek bu hafta. Japonya Merkez Bankası piyasalar doğrultusunda bir değişikliğe gitmedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ve ABD merkez bankası FED’in de faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini bekliyoruz; piyasaların genel kanısı da bu yönde. Ancak temmuz ayı itibariyle Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayabilir. Kişisel öngörüm de piyasaların genel beklentisi de böyle. Muhtemelen yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi yapılması olasılığı mümkün gibi duruyor. Bütün merkez bankalarının aslında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapacağı bir süreç karşımızda olacak.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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