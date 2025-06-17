Kritik Karara Sayılı Gün Kala İslam Memiş'ten Faiz İndirimi Açıklaması: "3 Kez Faiz İndirimi Yapılabilir"
Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Kararın duyurulmasına sayılı gün kala altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. Ekol TV'den İremnaz Aksoy'a konuşan İslam Memiş, ''Muhtemelen yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi yapılması olasılığı mümkün gibi duruyor. Bütün merkez bankalarının aslında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapacağı bir süreç karşımızda olacak'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın