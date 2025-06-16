AKP’li Abdullah Güler’den Asgari Ücret Açıklaması: "Her Şeyin Bir Zamanı Var"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı rapora göre, 2025'in ilk dört ayında asgari ücret enflasyon karşısında 2 bin 953 TL erirken, işçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 TL oldu.

Asgari ücrette yaşanan bu kayıp sonrasında 2 yıl önce olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.