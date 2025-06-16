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AKP’li Abdullah Güler’den Asgari Ücret Açıklaması: "Her Şeyin Bir Zamanı Var"

AKP’li Abdullah Güler’den Asgari Ücret Açıklaması: "Her Şeyin Bir Zamanı Var"

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 17:07

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Meclis’te asgari ücret zammı için gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret, yeni yılla birlikte 22 bin 104 liraya yükselmişti.

Asgari ücret, yeni yılla birlikte 22 bin 104 liraya yükselmişti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı rapora göre, 2025'in ilk dört ayında asgari ücret enflasyon karşısında 2 bin 953 TL erirken, işçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 TL oldu.

Asgari ücrette yaşanan bu kayıp sonrasında 2 yıl önce olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

AKP’li Abdullah Güler’den asgari ücret zammı için yeşil ışık.

AKP’li Abdullah Güler’den asgari ücret zammı için yeşil ışık.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi:

'Zamanı geldiğinde... geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Şu anda temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir'

Abdullah Güler’in açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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