AKP’li Abdullah Güler’den Asgari Ücret Açıklaması: "Her Şeyin Bir Zamanı Var"
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Meclis’te asgari ücret zammı için gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.
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Asgari ücret, yeni yılla birlikte 22 bin 104 liraya yükselmişti.
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AKP’li Abdullah Güler’den asgari ücret zammı için yeşil ışık.
Abdullah Güler’in açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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