Mahfi Eğilmez Düşük Gelirli İnsanların Lüks Ürünler Almasının Nedenini Anlattı

Gelişmekte olan ülkelerde düşük gelirli kişilerin lüks tüketim davranış biçiminin sıklıkla görüldüğünü yazan Eğilmez, bunun ilk olarak ‘sürü etkisi’ olduğunu belirtti.

Eğilmez, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Kişinin, çoğunluğun kullandığı marka güneş gözlüğünü satın almasıdır. Yine insanları bu yönde harcamaya iten bir başka etki de “Weblen etkisi”dir. Weblen etkisi; fiyat yükseldikçe kalitenin de yükseleceği düşüncesinden kaynaklanan etkidir. Tipik örneği; iyi bir restoranda pahalı şarapların ucuz şaraplara göre daha fazla talep görmesidir.”

Tüketim toplumu yaratıldığının altını çizen Eğilmez, “Çok tanınan bir marka yeni bir cep telefonu piyasaya sürdüğünde insanların bir bölümü sahibi oldukları cep telefonu atıp bu yeni çıkanı almaya yöneliyor. Son derecede pahalı olan bu yeni sürüm piyasada bulunmaz hale geliyor ve o zaman talep daha da artıyor” dedi.