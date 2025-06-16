Mahfi Eğilmez Düşük Gelirli İnsanların Lüks Ürünler Almasının Nedenini Anlattı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde tüketim alışkanlıklarını anlattı. Eğilmez tüketimin, 'ihtiyaçları karşılamak, arada bir ihtiyaçtan ötesini karşılamak, gösteriş yapmak' olarak üç şekilde yapıldığını yazdı. 'Düşük gelirliler neden lüks alır?' sorusunun yanıtını veren Mahfi Eğilmez, 'Yüksek geliri olanların bu tür pahalı tüketim ürünlerine yönelmeleri bir dereceye kadar anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Buna karşılık birçok insan yeterince parası olmasa da kredi kullanarak, borç alarak bu tür ürünleri almaya yönelebiliyor' dedi.
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Markalı elbiseler, lüks arabalar, en pahalı restoranlarda yemek yemek gösteriş tüketimine verilecek örneklerden birkaçı.
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Düşük gelirli kişiler neden lüks alır? Mahfi Eğilmez anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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