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1 Ekim 2008’den Sonra Memur Olanlar Dikkat: Asgari Ücretle Çalışan SSK Emeklisi Gibi Maaş Alabilirsiniz!

1 Ekim 2008’den Sonra Memur Olanlar Dikkat: Asgari Ücretle Çalışan SSK Emeklisi Gibi Maaş Alabilirsiniz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 11:27

1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar dikkat! Eğer haklarınızı bilmezseniz asgari ücretle çalışan SSK emeklisinin alacağı maaşı alırsınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008’den önce memur olanlar ile sonrasında memur olanların yasal haklarının farklı olduğunu Türkiye gazetesindeki köşesinde anlattı.

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1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasın memurluğa adım atanların haklarında farklılık bulunuyor.

1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasın memurluğa adım atanların haklarında farklılık bulunuyor.

Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 tarihine kadar olan memurların eski yasaya tabi olduklarını; bu tarihten sonra memur olanların ise yeni yasaya tabi olduklarını yazdı. Çalışırken maaşlarda eski veya yeni yasaya göre bir ayrım yok ancak yasal farklılıklar emeklilikte devreye giriyor. Eski yasaya tabi olanların emekli maaşı derece, kademe ve ek göstergeye belirlenirken yeni yasa tabi olan memurların emekler aylıkları derecek, ek gösterge ve kademe etkisi olmadan brüt aylıklara göre SSK gibi hesaplama yapılarak belli olur.

1 Ekim 2008'den önce memur olanlar emekli olsalar dahi...

1 Ekim 2008'den önce memur olanlar emekli olsalar dahi...

1 Ekim 2008’den önce memur olanların 10 yıllık memuriyet şartı bulunuyor. 10 yılın sonunda memuriyetten ayrıldıktan sonra SSK veya Bağ-Kur primi ödeyerek memuriyet dı­şında emekli olsalar dahi memuriyette geçen sürelerin ikramiyesini alma hakkına sahip­ler. Bu tarihten sonra emekli olanlar ise SSK ya da Bağ-Kur’lu olurlarsa memuriyetten geçen sürelerin ikramiyesini alamazı. 3600 ek gösterge çalışırken işe yararken emekli maaşlarında işe yaramaz.

Özgür Erdursun: "Yasal haklar sendikalar tarafından dile getirilmeli."

Özgür Erdursun: "Yasal haklar sendikalar tarafından dile getirilmeli."

Pek çok kişinin bu haklarını bilmediğini yazan Özgür Erdursun, memur sendikalarına çağrıda bulundu. Erdursun, 'Yasal bir düzenleme yapılmaz ise 1/10/2008 ve sonrasında me­mur olanlar emekli oldukları zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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denizbaykal

Genel başkanlık dönemimde işçi emeklisi asgari ücretten fazla emekli maaşı alırdı