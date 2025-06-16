1 Ekim 2008’den Sonra Memur Olanlar Dikkat: Asgari Ücretle Çalışan SSK Emeklisi Gibi Maaş Alabilirsiniz!

Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 tarihine kadar olan memurların eski yasaya tabi olduklarını; bu tarihten sonra memur olanların ise yeni yasaya tabi olduklarını yazdı. Çalışırken maaşlarda eski veya yeni yasaya göre bir ayrım yok ancak yasal farklılıklar emeklilikte devreye giriyor. Eski yasaya tabi olanların emekli maaşı derece, kademe ve ek göstergeye belirlenirken yeni yasa tabi olan memurların emekler aylıkları derecek, ek gösterge ve kademe etkisi olmadan brüt aylıklara göre SSK gibi hesaplama yapılarak belli olur.