1 Ekim 2008’den Sonra Memur Olanlar Dikkat: Asgari Ücretle Çalışan SSK Emeklisi Gibi Maaş Alabilirsiniz!
1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar dikkat! Eğer haklarınızı bilmezseniz asgari ücretle çalışan SSK emeklisinin alacağı maaşı alırsınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008’den önce memur olanlar ile sonrasında memur olanların yasal haklarının farklı olduğunu Türkiye gazetesindeki köşesinde anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ekim 2008 öncesi ve sonrasın memurluğa adım atanların haklarında farklılık bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ekim 2008'den önce memur olanlar emekli olsalar dahi...
Özgür Erdursun: "Yasal haklar sendikalar tarafından dile getirilmeli."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Genel başkanlık dönemimde işçi emeklisi asgari ücretten fazla emekli maaşı alırdı