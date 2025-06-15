İstanbul’da "Aylık 90 Bin Lira Maaşlı Hizmetçi Aranıyor" İlanı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Bir ilan sitesinde yer alan ilanda, aylık 90 bin lira maaşla çalışacak hizmetçi arandığı yer aldı. Sosyal medyada da gündem olan ilanda “Gaggenau” marka beyaz eşyanın da yer alaması dikkat çekti.
İşte “90 bin lira maaşlı hizmetçi” ilanı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar…
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İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan biri aylık 90 bin lira maaşlı iş ilanı verdi.
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90 bin lira maaşlı hizmetçi ilanına sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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