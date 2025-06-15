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İstanbul’da "Aylık 90 Bin Lira Maaşlı Hizmetçi Aranıyor" İlanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul’da "Aylık 90 Bin Lira Maaşlı Hizmetçi Aranıyor" İlanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 15:19

Bir ilan sitesinde yer alan ilanda, aylık 90 bin lira maaşla çalışacak hizmetçi arandığı yer aldı. Sosyal medyada da gündem olan ilanda “Gaggenau” marka beyaz eşyanın da yer alaması dikkat çekti.

İşte “90 bin lira maaşlı hizmetçi” ilanı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar…

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İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan biri aylık 90 bin lira maaşlı iş ilanı verdi.

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan biri aylık 90 bin lira maaşlı iş ilanı verdi.

“Ev işlerine net 90 TL+SGK ile gündüzlü yardımcı arıyorum” başlığı ile verilen ilanda adaylarda aranan özellikler sıralandı.

İlanda, Almanya menşeili lüks mutfak eşyaları üreten “Gaggenau” markasının yer alması da dikkat çekti.

90 bin lira maaşlı hizmetçi ilanına sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle 👇

90 bin lira maaşlı hizmetçi ilanına sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle 👇
twitter.com

'Sadece fırın benim arabanın fiyatı ile aynı.'

👇

👇
twitter.com

'Geçen de Datça'da iki dil bilen bir garson arkadaşın 90 bin TL maaş aldığını öğrendim. Bahşişleri de katarsak 100 bini geçiyor. Bu insanların aldığı paralar atla deve değil şu şartlarda. Fiziksel güç sarf ederek para kazanmak hele hiç kolay değil, bunlar olması gereken paralar. Burada sorulması gereken tek soru şu: 'ben neden bu kadar kazanmıyorum?' İnsanlara sınıfçılığınız yüzünden 'hizmetçiye bak', 'kötü garson bile...' diye bok atmayı bırakıp kendi sefil hayatınızın sorgulamasını yapmalısınız.'

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twitter.com

'Cv kime atacağız???'

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twitter.com

'Gaggenau çamaşır makinesi Bosch un birebir aynı motor yapasına sahip alın bu bilgiyi napıyorsanız yapız.'

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'Yıllardır kuru temizleme işi yapıyorum gaggeneu çamaşır makinası ismini ilk kez görüyorum.'

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'Hem temizlik hem de yemekte iddialı, bu ilanın sahibi net cimri.

Hem bilmem kaç katlı evi temizle sonra yemekte iddialı ol, köle arıyorlar muhtemelen.

Biraz daha para ekleyip yemek ve temizlik için ayrı eleman bulmalı'

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twitter.com

'Umarım başka bir beklenti yoktur.'

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twitter.com

'28 yıldır aile yanında çalışıyorum beni alır mısınız?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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