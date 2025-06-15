İstanbul’da "Aylık 90 Bin Lira Maaşlı Hizmetçi Aranıyor" İlanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

'Geçen de Datça'da iki dil bilen bir garson arkadaşın 90 bin TL maaş aldığını öğrendim. Bahşişleri de katarsak 100 bini geçiyor. Bu insanların aldığı paralar atla deve değil şu şartlarda. Fiziksel güç sarf ederek para kazanmak hele hiç kolay değil, bunlar olması gereken paralar. Burada sorulması gereken tek soru şu: 'ben neden bu kadar kazanmıyorum?' İnsanlara sınıfçılığınız yüzünden 'hizmetçiye bak', 'kötü garson bile...' diye bok atmayı bırakıp kendi sefil hayatınızın sorgulamasını yapmalısınız.'