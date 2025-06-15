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Zehra Kınık Yurt Dışı Çıkış Yasağından Rahatsız: Dilekçesi Kabul Edilmedi

Zehra Kınık Yurt Dışı Çıkış Yasağından Rahatsız: Dilekçesi Kabul Edilmedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 12:48

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yurt dışı yasağına çarptırılmıştı.

Zehra Kınık’ın avukatları aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için verdiği dilekçenin kabul edilmediği ortaya çıktı.

Kaynak: İsmail Arı / BirGün

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Zehra Kınık’ın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı.

Zehra Kınık’ın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı.

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Aldığı ceza kamuoyunda tartışılan Zehra Kınık’ın yurt dışı çıkış yasağından da memnun olmadığı ortaya çıktı.

Aldığı ceza kamuoyunda tartışılan Zehra Kınık’ın yurt dışı çıkış yasağından da memnun olmadığı ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Fatma Zehra Kınık Demir, avukatları Mustafa Tırtır ile Osman Baturhan Dursun aracılığıyla İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe verdi. 

3 Haziran’da verilen dilekçede, “Teminata hükmedilerek Fatma Zehra Kınık Demir’in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol kararının kaldırılması” istendi.

Mahkeme talebi reddetti.

Mahkeme talebi reddetti.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise 12 Haziran’da, “Adli kontrol kararının usul ve yasaya uygun olduğunu” belirterek Kınık Demir’in talebini oy birliğiyle reddetti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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