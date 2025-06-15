Zehra Kınık Yurt Dışı Çıkış Yasağından Rahatsız: Dilekçesi Kabul Edilmedi
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası ve yurt dışı yasağına çarptırılmıştı.
Zehra Kınık’ın avukatları aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için verdiği dilekçenin kabul edilmediği ortaya çıktı.
Kaynak: İsmail Arı / BirGün
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Zehra Kınık’ın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı.
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Aldığı ceza kamuoyunda tartışılan Zehra Kınık’ın yurt dışı çıkış yasağından da memnun olmadığı ortaya çıktı.
Mahkeme talebi reddetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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