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YouTube’da 4.5 Milyon Abonesi Var: Plajda Çektiği Görüntüleri Paylaşan "YouTuber" Gözaltına Alındı

YouTube’da 4.5 Milyon Abonesi Var: Plajda Çektiği Görüntüleri Paylaşan "YouTuber" Gözaltına Alındı

Marmaris
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 11:35

YouTube’de 4.5 milyon aboneye ve milyarlarca izlenmeye sahip “BoRaXİN72” isimli kanalın, tatil yapan kadınları ve küçük kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek kanalında paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri kanalın sahibi Bora Kılıç’ı Marmaris’te gözaltına aldı.

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YouTube’da plajda ve teknede tatil yapan kadınları ve kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek paylaşan “YouTuber” tepki çekmişti.

YouTube’da plajda ve teknede tatil yapan kadınları ve kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek paylaşan “YouTuber” tepki çekmişti.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, milyonlarca abonesi olan “BoRaXİN72” isimli kanalda, plajda ve teknede tatil yapan kadınların, kız çocuklarının görüntülerini izinsiz olarak çekerek yayınladığını paylaşmıştı.

İbrahim Haskoloğlu’nun sapık Youtube kanalı ile ilgili paylaşımı 👇

Polis ekipleri tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti.

Polis ekipleri tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4,6 milyon aboneye ve 1.6 milyar izlenmeye ulaşan kanalın sahibi olduğu belirlenen şüpheli Bora Kılıç Marmaris’te yakalandı.

Gözaltına alınan Bora Kılıç bugün adliyeye sevk edilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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