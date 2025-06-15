YouTube’da 4.5 Milyon Abonesi Var: Plajda Çektiği Görüntüleri Paylaşan "YouTuber" Gözaltına Alındı
YouTube’de 4.5 milyon aboneye ve milyarlarca izlenmeye sahip “BoRaXİN72” isimli kanalın, tatil yapan kadınları ve küçük kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek kanalında paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri kanalın sahibi Bora Kılıç’ı Marmaris’te gözaltına aldı.
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YouTube’da plajda ve teknede tatil yapan kadınları ve kız çocuklarını izinsiz olarak çekerek paylaşan “YouTuber” tepki çekmişti.
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İbrahim Haskoloğlu’nun sapık Youtube kanalı ile ilgili paylaşımı 👇
Polis ekipleri tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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